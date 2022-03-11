Son Dakika | Bakan Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Son Dakika | Bakan Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı

11.03.2022 22:18
Son Dakika | Bakan Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı

Son dakika haberi: Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi.

Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi.

Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin finansal sistemimize yansımaları detaylı şekilde irdelenmiş ve finansal istikrarın korunması adına yeni politika önerileri değerlendirilmiştir. Kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmaları hakkında Komite'ye bilgi verilmiştir. TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır. Finansal İstikrar Komitesi ve çalışma grupları, yerel ve küresel gelişmeleri takip edecek ve düzenli toplantılarla finansal sistemimizin istikrarının korunarak sağlıklı gelişimi için güven ortamını desteklemeye devam edecektir" denildi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

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Finansal İstikrar Komitesi, Rusya Federasyonu, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı - Son Dakika


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