Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bahreyn'deki görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini bildirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bahreyn'deki görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini bildirdi Açıklaması

31.03.2022 12:48
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bahreyn'deki görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini bildirdi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinlemesine ele aldıklarını belirterek, "İkili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayiye, yatırımdan sektörler arasındaki iş birliğine kadar...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye- Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinlemesine ele aldıklarını belirterek, "İkili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayiye, yatırımdan sektörler arasındaki iş birliğine kadar pek çok farklı alanı kapsayan konulara ilişkin son derece somut ve yapıcı bir görüşme yaptık." ifadesini kullandı.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahreyn ziyareti kapsamında gerçekleştirilen Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na ilişkin bilgi verdi.

Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinlemesine ele aldığımız, ticari ilişkilerimizin önündeki engellerin aşılmasını sağlayacak adımları detaylı bir şekilde tartıştığımız önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu kapsamda, ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayiye, yatırımdan sektörler arasındaki iş birliğine kadar pek çok farklı alanı kapsayan konulara ilişkin son derece somut ve yapıcı bir görüşme yaptık."

YORUMLAR
500
Bakan Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ile bir araya geldi Bakan Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ile bir araya geldi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'İstanbul'da yapılan görüşmelerin sonuçlarını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz' Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'İstanbul'da yapılan görüşmelerin sonuçlarını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz'

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bahreyn'deki görüşmelerin 'yapıcı' geçtiğini bildirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
12:26 Kızlar tuvaleti şakası kanlı bitti: İki öğrenci intihar etti, biri de kayıp!
13:01 Magandalığa "heves" dediler: Rastgele ateş açıp gözaltına alınanlar kendilerini "hevesimize karışmayın" diye savundu
13:00 Will Smith'in sahnede tokat attığı Chris Rock ilk kez konuştu: Olayı sindirmeye çalışıyorum
12:57 Telsiz konuşmaları ortaya çıkardı: Rus askerleri 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiklerini anlattı
12:54 Türkiye Ukrayna'ya garantör olursa silah, ordu ya da mali destek vermek zorunda!
12:53 İşte Türkiye'nin en ucuz Ramazan pidesi! Vatandaşa 1 TL'den satılıyor
12:47 Son Dakika: Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Zorbay Küçük oldu
12:43 Vali Yerlikaya İstanbul'da beklenen 9 büyük afet riskini açıkladı: Dua ederek bekleyemeyiz
12:40 Faruk Çelik, görevden alınmasının ardından ilk kez konuştu: Payitaht dizisindeki sahneye kırgınım
12:25 Hakan Ural, İklim Elçisi seçilen Beren Saat'in sözlerine tepki gösterdi: Hiç bu toplara girme altında kalırsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 13:32:56. #1.13#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bahreyn'deki görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini bildirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement