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MESLEK LİSELERİ, 678 MİLYON LİRAYLA 11 AYDA 2020 GELİRİNİ YÜZDE 34 AŞTI - Son Dakika

MESLEK LİSELERİ, 678 MİLYON LİRAYLA 11 AYDA 2020 GELİRİNİ YÜZDE 34 AŞTI

16.12.2021 11:24
MESLEK LİSELERİ, 678 MİLYON LİRAYLA 11 AYDA 2020 GELİRİNİ YÜZDE 34 AŞTI

2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, son iki yılda %100 artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaştı.

2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, son iki yılda %100 artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor. 2021 yılının ilk on bir ayında 2020 yılının aynı dönemine göre üretimden elde edilen gelirin %63 arttığını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yılın ilk on bir ayında meslek liselerimizin üretim geliri 678 milyon liraya ulaştı. Aralık ayıyla birlikte 2021 yılını çok daha büyük bir artış ile kapatmayı hedefliyoruz. " dedi. Mesleki eğitimde yaptıkları dönüşümde "eğitim- üretim-istihdam" döngüsünü güçlendirmeyi öncelik kabul ettiklerini belirten Bakan Özer, 2021 yılının ilk on bir ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu kaydetti. Özer, şunları söyledi: "Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul'da 90 milyon, Ankara'da 64 milyon ve İzmir'de 33 milyon liralık gelir elde edildi. Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye Birincisi Okullar bazında üretim sıralamasında 12 milyon 384 bin liralık üretimle Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12 milyon 361 bin liralık üretimle ikinci ve Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11 milyon 754 bin liralık üretimle üçüncü oldu. Üretimlerden meslek lisesi öğrencileri 42 milyon, öğretmenleri 102 milyon lira pay aldı Meslek lisesi öğrencileri bu süreçte bir taraftan uygulama becerilerini artırırken diğer taraftan üretime katkıları ölçüsünde asgari ücret kadar gelir de elde edebiliyor. Meslek lisesi öğretmenleri ise üretime katkıları ölçüsünde iki asgari ücret kadar kazanabiliyor. Üretim gelirlerindeki artışlar, bu kapsamda öğrenci ve öğretmenlerin aldığı ücretlere de pozitif olarak yansıdı. 2020 yılı ilk on bir aylık döneminde döner sermaye gelirlerinden öğrencilere ödenen tutar, 27 milyon lira iken bu yılki miktar %54'lük artışla 42 milyon liraya ulaştı. 2020 yılının aynı döneminde öğretmenlere 68 milyon lira ödendi. Bu yıl miktar, %49'luk artışla 102 milyon liraya ulaştı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Bakan Özer, şunları sözlerine ekledi. "Mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında yapılan üretim kapasitesi artarken öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz de katkıları ölçüsünde paylarını alıyorlar. Bu kapsamda 2021 yılının ilk on bir ayında öğrencilerimize yaklaşık 42 milyon liralık öğretmenlerimize ise 102 milyon liralık bir ödeme gerçekleşti. 2022 yılında hedefimiz, mesleki eğitimde tüm öğrencilerimizi bu imkandan yararlandırabilmek. " Bakan Mahmut Özer, 2021'de süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

MESLEK LİSELERİ, 678 MİLYON LİRAYLA 11 AYDA 2020 GELİRİNİ YÜZDE 34 AŞTI
MESLEK LİSELERİ, 678 MİLYON LİRAYLA 11 AYDA 2020 GELİRİNİ YÜZDE 34 AŞTI
MESLEK LİSELERİ, 678 MİLYON LİRAYLA 11 AYDA 2020 GELİRİNİ YÜZDE 34 AŞTI

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Ankara, Aralık, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum MESLEK LİSELERİ, 678 MİLYON LİRAYLA 11 AYDA 2020 GELİRİNİ YÜZDE 34 AŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MESLEK LİSELERİ, 678 MİLYON LİRAYLA 11 AYDA 2020 GELİRİNİ YÜZDE 34 AŞTI - Son Dakika
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