Son dakika haber... BAKAN ÖZER: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDIĞI ZAMAN EN GÜVENLİ ORTAMLAR EĞİTİM ORTAMLARIDIR - Son Dakika
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Son dakika haber... BAKAN ÖZER: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDIĞI ZAMAN EN GÜVENLİ ORTAMLAR EĞİTİM ORTAMLARIDIR

18.04.2022 18:26

Son dakika gündem haberi: MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli ortamlar eğitim ortamlarıdır.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli ortamlar eğitim ortamlarıdır. İnşallah bundan sonra böyle salgınlar yaşanmaz. Artık farklı durumlar olsa bile okulların ilk açılacak ve son kapatılacak yerler olduğunu 2021-2022 eğitim öğretim döneminde görmüş olduk' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Özer, valilik özel defterini imzaladı. Bakan Özer, il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle yapacağı il değerlendirme toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, 81 ilde yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de bir hafta dinlendiler. Başarılı bir şekilde, kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime gerekli tedbirleri alarak başlatmış olduğumuz yolculuğu çok başarılı bir şekilde devam ettirdik. Hiçbir kesintiye uğramadan gerekli tüm önlemleri alarak süreci başarılı bir şekilde nihayetlendirmek üzereyiz? dedi.

Bakan Özer, 2021-2022 yılı eğitim döneminin tamamlanmasına çok az bir süre kaldığını ifade ederek, 'Maskeyle ders anlatmak öyle kolay değil. İklim yavaş yavaş yaza geliyor ve çok büyük fedakarlık gerekiyor. Tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Küçük çocuklarımız da büyük fedakarlıkla yaşlarına bakmadan tüm kurallara uyarak, gerekli sağlık tedbirlerini alarak 8 aydır eğitimlerine devam ediyorlar. Gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli ortamlar eğitim ortamlarıdır. İnşallah bundan sonra böyle salgınlar yaşanmaz. Artık farklı durumlar olsa bile okulların ilk açılacak ve son kapatılacak yerler olduğunu 2021-2022 eğitim öğretim döneminde görmüş olduk' diye konuştu.

Son dakika haber... BAKAN ÖZER: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDIĞI ZAMAN EN GÜVENLİ ORTAMLAR EĞİTİM ORTAMLARIDIR
Son dakika haber... BAKAN ÖZER: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDIĞI ZAMAN EN GÜVENLİ ORTAMLAR EĞİTİM ORTAMLARIDIR
Son dakika haber... BAKAN ÖZER: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDIĞI ZAMAN EN GÜVENLİ ORTAMLAR EĞİTİM ORTAMLARIDIR
Son dakika haber... BAKAN ÖZER: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDIĞI ZAMAN EN GÜVENLİ ORTAMLAR EĞİTİM ORTAMLARIDIR

YORUMLAR
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Meslek liselerinin yılın ilk üç ayındaki üretim kapasitesi yüzde 225 arttı Meslek liselerinin yılın ilk üç ayındaki üretim kapasitesi yüzde 225 arttı

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BAKAN ÖZER: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDIĞI ZAMAN EN GÜVENLİ ORTAMLAR EĞİTİM ORTAMLARIDIR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... BAKAN ÖZER: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDIĞI ZAMAN EN GÜVENLİ ORTAMLAR EĞİTİM ORTAMLARIDIR - Son Dakika
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