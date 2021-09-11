Üye Girişi
Bakan Özer: "Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren okulumuz bulunmamaktadır" - Son Dakika

Bakan Özer: "Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren okulumuz bulunmamaktadır"

11.09.2021 16:01

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başladığını hatırlatarak, "Bugün itibarıyla geçen haftalık eğitim süreci içerisinde Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başladığını hatırlatarak, "Bugün itibarıyla geçen haftalık eğitim süreci içerisinde Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır." dedi.

Özer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Adana Milletvekili Abdullah Doğru ile Adana Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik şeref defterini imzalayan Özer, burada yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile her türlü önlemleri alarak okulları 5 gün yüz yüze eğitime açtıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile okullarda alınması gereken önlemler rehberini hazırladıklarını, 81 ilin valiliğine ve milli eğitim müdürlüklerine gönderdiklerini anlatan Özer, şöyle devam etti:

"Yine eğitim öğretim başlamadan önce herhangi bir okulda, sınıfta vaka çıkması durumunda alınması gereken önlemler ve uyulması gereken prosedürleri de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile belirleyerek tüm okullara gönderdik. Bir haftayı geride bıraktık. Yaklaşık 850 bin dersliğimiz ve 57 bin 108 okulumuz eğitim öğretim faaliyetinde aktif olarak yer almaktadır. Bugün itibarıyla geçen haftalık eğitim süreci içerisinde Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır.

Sadece sınıflardaki Sağlık Bakanlığı ile belirlediğimiz kriterler çerçevesinde yüz yüze eğitime ara veren sınıflarımız bulunmaktadır. Yaklaşık 200 civarında sınıfımız, Kovid-19 vakası nedeniyle ya da yakın teması nedeniyle eğitim öğretime 14 gün ara verip dijital platformlar üzerinde Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu EBA TV ve diğer dijital platformlar üzerinden eğitim öğretime devam etmektedir.

Dolayısıyla 6 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime Kovid-19 salgını koşulları altında başlamamız ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu, Sağlık Bilim Kurulunun onaylamış olduğu kriterleri uygulamanın ne kadar başarılı sonuçlar verdiğini de sahada görmüş olduk. Bundan sonra da gerekli tüm tedbirlere uyarak ve illerimizde gelişecek yeni durumları da gözden geçirerek sahada özel, lokalde yaygın olmayan problemlere de yeni çözümler üreterek eğitim öğretime inşallah yüz yüze devam edeceğiz."

Bakan Özer, bu süreçte kendileriyle sürekli koordinasyon içerisinde olan Sağlık ve İçişleri bakanlıkları ile Bilim Kurulu, 81 ilin valisi ve ilçe kaymakamlarına şükranlarını sunduğunu belirtti.

En üst düzeyde koordinasyonla süreci yönettiklerinin altını çizen Özer, herhangi bir problem yaşamadıklarını ifade etti.

Özer, bugün de Adana'da bir haftayı değerlendirme imkanı bulacaklarını, aynı zamanda kentte eğitimin kalitesini arttırmak için yapılabileceklerle ilgili değerlendirme toplantısı yapacaklarını kaydetti.

Açıklamanın ardından Bakan Özer, Sarıeroğlu ve Doğru, Vali Süleyman Elban ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Özer, görüşmenin ardından valilik toplantı salonunda basına kapalı gerçekleştirilen Adana İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Bakan Özer: Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren okulumuz bulunmamaktadır
Bakan Özer: Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren okulumuz bulunmamaktadır
Bakan Özer: Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren okulumuz bulunmamaktadır
Bakan Özer: Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren okulumuz bulunmamaktadır
Bakan Özer: Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren okulumuz bulunmamaktadır
Bakan Özer: Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren okulumuz bulunmamaktadır
Bakan Özer: Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren okulumuz bulunmamaktadır
Bakan Özer: Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren okulumuz bulunmamaktadır
Bakan Özer: Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren okulumuz bulunmamaktadır

Yevgeniy Ziniçev, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Eylül, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Özer: 'Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren okulumuz bulunmamaktadır' - Son Dakika


Son Dakika

Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti 16:14 Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti Aşı karşıtları İstanbul'da toplandı! Maskesiz kalabalık endişe yarattı 16:06 Aşı karşıtları İstanbul'da toplandı! Maskesiz kalabalık endişe yarattı Meksika'da korkunç doğa olayı! Yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp 15:44 Meksika'da korkunç doğa olayı! Yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp
Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor 15:42 Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor Eski Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi 15:36 Eski Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 15:18 İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Almanya'daki seçimlere günler kala Yeşiller Partisi adayının silahlı pozları ortaya çıktı 14:54 Almanya'daki seçimlere günler kala Yeşiller Partisi adayının silahlı pozları ortaya çıktı Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu 14:26 Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu

Son Dakika Haberleri
15:40 Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada
15:35 Eski Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi
15:33 Bartın'da cenaze evinde korkunç kaza! Balkon çöktü: 13 yaralı
15:32 Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu! Başkan Ali Koç, ismini vermeden hedef almıştı
15:28 109 metrelik kuleden atlayarak intihar etti! Yukarıya fotoğraf çekme bahanesiyle çıkmış
15:18 İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
15:16 Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti
15:15 Polis, sokak ortasında çatıştığı siyahinin üzerine şarjörü boşalttı! O anlar saniye saniye kamerada
15:13 Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum ismi gündemde
14:54 Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi
Mesut Özil ve Acun Ilıcalı'nın da villasının olduğu Alaçatı'daki lüks projenin kaçak bölümleri yıkılacak Mesut Özil ve Acun Ilıcalı'nın da villasının olduğu Alaçatı'daki lüks projenin kaçak bölümleri yıkılacak         
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bush'la anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bush'la anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar         
16:09
Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, özür diledi Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, özür diledi         
15:46
Büyük buluşmaya az kaldı! Manchester'da Ronaldo çılgınlığı yaşanıyor Büyük buluşmaya az kaldı! Manchester'da Ronaldo çılgınlığı yaşanıyor         
15:42
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu! Başkan Ali Koç, ismini vermeden hedef almıştı Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu! Başkan Ali Koç, ismini vermeden hedef almıştı         
15:32
Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti         
15:17
Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi         
14:54
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Öfkeli aile zor sakinleşti! Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis ayırmak için biber gazı kullandı Öfkeli aile zor sakinleşti! Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis ayırmak için biber gazı kullandı         
14:01
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun         
13:22
Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı         
13:21
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu         
13:19
İstavritin kilo fiyatı 5 liraya düştü, vatandaş kasayla aldı İstavritin kilo fiyatı 5 liraya düştü, vatandaş kasayla aldı         
13:09
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 16:52:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Özer: "Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren okulumuz bulunmamaktadır" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement