Hami Yıldırım İlkokulu açılış töreni
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması TRABZON - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir hayırsever tarafından yaptırılan Hami Yıldırım İlkokulu'nun açılış törenine katıldı.
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Öğrencilerin 'Mahmut Hoca' diyerek alkış tuttuğu Milli Eğitim Bakanı Özer: "2000'li yıllarda eğitim sistemimizde 500 bin civarında öğretmen varken, bugün 1.2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahibiz" dedi.
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Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Bakan Özer: 'Son 19 yıldaki eğitimdeki dönüşüm kalite odaklı oldu' - Son Dakika