Son dakika haber: Bakan Özer: "Son 19 yıldaki eğitimdeki dönüşüm kalite odaklı oldu" - Son Dakika
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Son dakika haber: Bakan Özer: "Son 19 yıldaki eğitimdeki dönüşüm kalite odaklı oldu"

10.03.2022 13:05

Son dakika haber... Hami Yıldırım İlkokulu açılış töreni İstiklal Marşının okunması AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta'nın konuşması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması TRABZON - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir hayırsever tarafından yaptırılan Hami Yıldırım İlkokulu'nun açılış...

Hami Yıldırım İlkokulu açılış töreni

İstiklal Marşının okunması

AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta'nın konuşması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması TRABZON - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir hayırsever tarafından yaptırılan Hami Yıldırım İlkokulu'nun açılış törenine katıldı.

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Öğrencilerin 'Mahmut Hoca' diyerek alkış tuttuğu Milli Eğitim Bakanı Özer: "2000'li yıllarda eğitim sistemimizde 500 bin civarında öğretmen varken, bugün 1.2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahibiz" dedi.

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Son dakika haber: Bakan Özer: Son 19 yıldaki eğitimdeki dönüşüm kalite odaklı oldu
Son dakika haber: Bakan Özer: Son 19 yıldaki eğitimdeki dönüşüm kalite odaklı oldu
Son dakika haber: Bakan Özer: Son 19 yıldaki eğitimdeki dönüşüm kalite odaklı oldu

YORUMLAR
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Muhammet Balta, Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Özer: 'Son 19 yıldaki eğitimdeki dönüşüm kalite odaklı oldu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bakan Özer: "Son 19 yıldaki eğitimdeki dönüşüm kalite odaklı oldu" - Son Dakika
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