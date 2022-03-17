'TÜRKİYE KIZ ÇOCUKLARINI EĞİTİME KAVUŞTURMA PROBLEMİNİ ÇÖZMÜŞTÜR'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da yapımı tamamlanan Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin açılışına katıldı. Okulun açılışı töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitimde kız öğrencilerin okullaşma sorununun çözüldüğünü söyledi. Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine verdiği direktifler doğrultusunda öncelik verdikleri en önemli alanın okul öncesi eğitimde erişimi artırmak olduğunu belirterek, şunları söyledi: