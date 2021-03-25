Son dakika haber: Bakan Pakdemirli: 2 milyon çiftçimize mazot gübre desteği ödemesi yapacağız - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli, Kırsalda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) programı kapsamında, 15 il için 'Yerel Eylem Gruplarının Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı'na çevrim içi katıldı. Programa Pakdemirli'nin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı ile çok sayıda davetli katıldı. Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin son 19 yıldaki kalkınma vizyonuyla tarımdan sağlığa, ekonomiden teknolojiye kadar her alanda büyük başarılara imza attığını ve bu başarılarda; tarım ve kırsaldaki kalkınmanın ilk sıralarda yer aldığını belirterek, ekonomik kalkınmanın temelinin tarım ve kırsal kalkınma olduğunu söyledi.

'688 ÜRÜNÜN COĞRAFİ İŞARETİ TESCİL EDİLDİ'Bakan Pakdemirli, kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlayan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri proje sayısını 23'ten 48'e çıkardıklarını söyledi. Kırsal kalkınmada, markalaşmaya ve coğrafi işaretli ürünlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Son 19 yılda; Türkiye'de 688 ürünün coğrafi işareti tescil edildi. Şu anda da 701 ürünümüz tescil aşamasında bulunuyor" dedi.'LEADER'A 24,4 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI'Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında desteklenen LEADER programının, yerel paydaşların kendi bölgelerinde uygulayacakları stratejiler ve gerçekleştirecekleri projelerle ilgili karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağladığını belirterek, "Kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek amacıyla geliştirilen LEADER yaklaşımına toplam 24 milyon 400 bin euro bütçe ayrılmıştır. Bu doğrultuda; kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra halkın da katılım sağlamasıyla, Yerel Eylem Grubu olarak adlandırılan ortaklıkların kurulması teşvik edilmektedir. Yerel Eylem Gruplarının amacı, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kuruldukları kırsal alanda yerel toplulukların kırsal kalkınma sürecine katılmalarını sağlamak ve stratejiler gerçekleştirerek projeler yapmaktır" ifadelerini kullandı.'MAZOT GÜBRE DESTEĞİNİ ÖDEMELERİNE BAŞLAYACAĞIZ'Pakdemirli ayrıca, çiftçiye, mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili, şöyle konuştu:

"Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız. TC kimlik numaralarının son hanesi 8 ve 6 olanlar ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlar yarın itibariyle saat 18'den sonra, TC kimlik numarasının ve vergi kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 2 Nisan'da 18.00'den sonra, TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ise 9 Nisan saat 18.00'den sonra ödemelerini alacaklar. Çiftçimize ve üretimize hayırlı olsun."