Son dakika haber: Bakan Pakdemirli: "5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek" - Son Dakika
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Son dakika haber: Bakan Pakdemirli: "5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek"

01.03.2022 22:12
Son dakika haber: Bakan Pakdemirli: "5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek"

Son dakika gündem haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edileceğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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Bekir Pakdemirli, İstihdam, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Pakdemirli: '5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek' - Son Dakika


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