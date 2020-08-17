Son dakika haber... Bakan Pakdemirli: Bursa ve Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa ve Muğla'da çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa'nın Nilüfer ilçesi ile Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınlara ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli, Bursa'daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Pakdemirli, "Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucunda Muğla Milas yangını da kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadesini kullandı.