Son dakika haber: Bakan Pakdemirli: Çiğ süt ödemesi desteğine bugün başlıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 424 milyon 194 bin liralık çiğ süt desteği ödemesini, bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, destek ödemeleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Süt desteği kapsamında 2020 yılı ekim ve kasım ayları için 243 bin 128 üreticimize, 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için, 424 milyon 194 bin TL ödeme yapacağız. Destek ödemesini bugün saat 18.00'dan itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.