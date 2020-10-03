Son dakika haber | Bakan Pakdemirli'den 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Pakdemirli'den 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajı Açıklaması

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık olarak hem sokak hayvanları hem de yaban hayvanları için çalıştıklarını belirterek, "Yerel yönetimlerimize hayvan bakımevi yapımı maksadıyla desteklerde bulunuyoruz.

Son dakika haber | Bakan Pakdemirli'den 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık olarak hem sokak hayvanları hem de yaban hayvanları için çalıştıklarını belirterek, "Yerel yönetimlerimize hayvan bakımevi yapımı maksadıyla desteklerde bulunuyoruz. Hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin önlenmesi maksadıyla kanunda değişiklik yapma çalışmalarımız Mecliste sürüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hayvanların da insanlar gibi can taşıdıklarına ve yaşama hakkına sahip olduklarına işaret etti.

Bakanlık olarak hem sokak hayvanları hem de yaban hayvanları için çalıştıklarını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerimize hayvan bakımevi yapımı maksadıyla desteklerde bulunuyoruz. Yine hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin önlenmesi maksadıyla kanunda değişiklik yapma çalışmalarımız Mecliste sürüyor."

Pakdemirli, yaban hayatını desteklemek maksadıyla üretim merkezlerinde üretilen yabani hayvanları ve kanatlıları doğaya saldıklarını, 2012 yılından bu yana yaralanmış ve güçten düşmüş yaklaşık 30 bin yabani hayvanın tedavisinin tamamlanarak doğaya bırakıldığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde yarın Çamkoru Tabiat Parkı'nda düzenlenecek programda, tedavileri tamamlanan yaban hayvanlarını ve biyolojik çeşitliliği desteklemek maksadıyla üretimi yapılan keklik ve sülünleri doğaya bırakacak.

Bekir Pakdemirli, Sokak Hayvanları, Bakan, yerel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 19:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Bakan Pakdemirli'den 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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