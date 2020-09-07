Son dakika haber: Bakan Pakdemirli'den Samandağ'daki yangının olduğu bölgede inceleme - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Pakdemirli'den Samandağ'daki yangının olduğu bölgede inceleme

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den Samandağ'daki yangının olduğu bölgede inceleme KARŞI ATEŞ İLE MÜDAHALE EDİLİYOR Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda önceki gün başlayan, kontrol altına alındıktan sonra bazı bölgelere yeniden yayılan yangını söndürmek için karşı ateş tekniğine geçildi.

Son dakika haber: Bakan Pakdemirli'den Samandağ'daki yangının olduğu bölgede inceleme, System.String[]

Bakan Pakdemirli'den Samandağ'daki yangının olduğu bölgede inceleme
KARŞI ATEŞ İLE MÜDAHALE EDİLİYOR
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda önceki gün başlayan, kontrol altına alındıktan sonra bazı bölgelere yeniden yayılan yangını söndürmek için karşı ateş tekniğine geçildi. Basın açıklamasının ardından yangının olduğu bölgede incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Hatay'daki orman yangınıyla mücadele için arkadaşlarımızla sahadayız. Karşı ateş tekniği de dahil olmak üzere yangını kontrol edebilmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz, ekiplerimizle var gücümüzle mücadele ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ
Büyük orman yangınlarının söndürülmesinde dolaylı paralel metod, karşı ateş ve kendi haline bırakma kullanılmaktadır. Büyük yangınları söndürmede kullanılan bu yöntemleri yapacak yükümlülerin görevleri çok iyi bilmeleri ve onu en iyi şekilde uygulamaları gerekir. Karşı ateş tekniği uygulanmasının amacı, hızla ilerleyen yangının önündeki yanıcı maddeleri azaltarak veya tamamen yok ederek yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağlamaktır.

Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 04:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Pakdemirli'den Samandağ'daki yangının olduğu bölgede inceleme - Son Dakika

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