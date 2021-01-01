Son dakika haber! Bakan Pakdemirli'den yeni yıl mesajı: "Sizinle başardık" - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Pakdemirli'den yeni yıl mesajı: "Sizinle başardık"

01.01.2021 00:02
Son dakika haber! Bakan Pakdemirli'den yeni yıl mesajı:

Son dakika habere göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tarımın pandemiye rağmen 2020 yılında büyüdüğünü ve bir tek gün dahi gıda stoklarında ve market raflarında sıkıntı yaşanmadığını kaydeden Bakan Pakdemirli, bu başarının çiftçimizin ve üreticimizin başarısı olduğunu belirterek, çiftçilere seslendi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yeni yıl mesajı şöyle:

"Tarım sektörümüz, 2020'de her çeyrekte büyüme göstermiştir. İlk 3 çeyrek ortalamasında tarım sektörü yüzde 5,3 büyüyerek, ekonomimize önemli katkı sağlamıştır. İnşallah bu yılı tarımda, önemli bir büyüme ile kapatacağız. 9 aylık tarımsal hasılamız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20, tarım ve gıda ürünleri ihracatımızda yılın ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış gösterdi.

Bu dönemde birçok ülke, gıda sektöründe önemli güçlükler yaşarken, aldığımız önlem ve tedbirlerle bizler; çiftçilerimiz, üreticilerimiz ile durmaksızın çalışmaya, üretmeye devam ettik. 83 milyon vatandaşımızın sıkıntı yaşamadan hayatlarına devam etmelerini sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz.

Bununla beraber pandemi döneminde, üretimde rekorlar da kırdık. Ülkemizde bitkisel üretimde bu yıl, 2019'a göre 7 milyon ton artışla 124 milyon tona ulaşmış, Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştır.

Hayvansal üretimde ise 2020 yılı ilk 6 aylık verilerine göre; büyükbaş hayvan varlığımız bir önceki yıla göre, 800 bin baş artışla 18,6 Milyon başa, küçükbaş hayvan varlığımız ise 6,6 Milyon baş artışla, 55,1 milyon başa yükseldi. Küçükbaştaki 6,6 milyon baş artış ile bir yıl bazında miktar olarak son 80 yıldaki en fazla artışı sağladık. Hamdolsun, küçükbaş hayvan varlığında AB'de birinci, büyükbaşta ikinci sıradayız.

Tarımda verimliliğin artırılması ve üretimin doğru yönlendirilmesi için tarımsal desteklere, büyük önem veriyoruz. 2020 yılında; Tarımsal destek miktarını 2019'a göre yüzde 37 gibi büyük bir artışla, 22 milyar liraya çıkardık. 2021 yılında ise tarım-orman sektörüne yani çiftçimize toplam 24 Milyar lira tarımsal destek ödeyeceğiz. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemiz, milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Çaba sizden, destek bizden diyerek; yeni umutlarla karşıladığımız 2021 yılının üreticilerimiz ve çiftçilerimiz başta olmak üzere bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum." - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Yeni Yıl, Tarım, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Pakdemirli'den yeni yıl mesajı: 'Sizinle başardık' - Son Dakika


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