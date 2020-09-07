Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınında incelemelerde bulundu
Son dakika habere göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bölgeye gelerek incelemelerde bulunmaları Bakan Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınında incelemelerde bulundu Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesin'de çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınını kontrol altına almak için...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bölgeye gelerek incelemelerde bulunmaları Bakan Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınında incelemelerde bulundu
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesin'de çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgeye gelerek orman yangınına ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.
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