Son dakika haber! Bakan Pakdemirli: "IPARD kapsamında bugüne kadar toplam 16 bin 569 projeye 4,3 milyar lira hibe...
14.10.2020 10:35
Edinilen son dakika haberine göre Bakan Pakdemirli: "IPARD kapsamında bugüne kadar toplam 16 bin 569 projeye 4,3 milyar lira hibe ödedik, 70 bin yeni istihdam sağladık.
Bakan Pakdemirli: "IPARD kapsamında bugüne kadar toplam 16 bin 569 projeye 4,3 milyar lira hibe ödedik, 70 bin yeni istihdam sağladık. ORKÖY destekleri ile de 2003 yılından bugüne kadar, toplam 240 bin projeye 3,4 milyar lira destek verdik." - ANKARA
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