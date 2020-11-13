Son dakika haber | Bakan Pakdemirli: "İzmir tarihinin en büyük dönüşümü şimdiden hayırlı olsun" (2)
13.11.2020 15:37
Son dakika gündem haberine göre PAKDEMİRLİ, KARABURUN'DAKİ DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir İl Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki basın toplantısının ardından Kösedere Mahallesi'ni ziyaret ederek, depremde evleri zarar gören vatandaşlarla görüştü.
PAKDEMİRLİ, KARABURUN'DAKİ DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir İl Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki basın toplantısının ardından Kösedere Mahallesi'ni ziyaret ederek, depremde evleri zarar gören vatandaşlarla görüştü. Bakan Pakdemirli, depremzedelere Karaburun'a çelik ev projesi yapılacağının müjdesini verdi. Seferihisar
ilçesi açıklarında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde Karaburun'da 1 bina yıkılmış, 44 binada ağır hasar meydana gelmişti.
Melis KARAKUZULU/İZMİR,
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