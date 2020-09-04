Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, Kuru İncir Rekoltesi'ni ATB'de açıklayacak - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, incirin başkenti olarak bilinen Aydın'da kuru incir rekoltesini açıklayacak.

AK Parti Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş'ın geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi Aydın'a davet etmesi üzerine Aydın'da bir dizi ziyaretlerde bulunacak olan Pakdemirli'nin kuru incir rekoltesini açıklaması bekleniyor.

Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurusu yapılan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen Güney Ege'nin ilk güdümlü projesi Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu'nu ziyaret edecek olan Bakan, Aydın İnciri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.

Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu'nun tamamlanmasına az bir süre kala yerinde incelemeler yapacak olan Pakdemirli, kuru incir rekoltesini açıklayacak.

Pakdemirli'nin Aydın'a gerçekleştirecek olduğu ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, bu önemli ziyareti heyecanla beklediklerini ve kendilerine şimdiden teşekkür ettiklerini belirtti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ise, "Bakanımız Pakdemirli'nin Aydın'a gelecek olması ve beraberinde Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu'nda kuru incir rekoltesini açıklayacak olması bizleri sevindirdi" dedi. - AYDIN