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Son dakika haber | Bakan Pakdemirli orman yangınlarında son durumu açıkladı - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Pakdemirli orman yangınlarında son durumu açıkladı

07.08.2021 15:14

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli orman yangınlarında son durumu açıkladı -Pakdemirli : "223 orman yangıyla ilgili mücadelede 217'si kontrol altında" Orman yangınlarındaki son durumla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "223 orman yangınının...

Bakan Pakdemirli orman yangınlarında son durumu açıkladı

-Pakdemirli : "223 orman yangıyla ilgili mücadelede 217'si kontrol altında"

MUĞLA - Orman yangınlarındaki son durumla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "223 orman yangınının 217'si kontrol altında" dedi. Pakdemirli, yangın mahalline vatandaşların girmemesi gerektiğini hatırlatarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu helikopterle havadan inceledi. İncelemenin ardından Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada orman yangınlarındaki son durumla ilgili bilgi verdi.

"223 orman yangınının 217'si kontrol altında"

Yangınlarda 11'nci gün olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Bakan Pakdemirli, "47 il 223 orman yangıyla bugüne kadar orman teşkilatımız mücadele etti. Kamunun tüm kurumları mücadele etti. 223 orman yangınının 217'si kontrol altında. 2 ilde 6 orman yangını ve bununla alakalı çalışmalar sürüyor" dedi.

"157 kırsal alan yangınına da müdahale yapıldı"

Devam eden yangınlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, " Muğla, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan, Çine diye adlandırabileceğimiz bir yangın ve Isparta Sütçüler'deki yangın devam ediyor. Bu yangınların haricinde 157 kırsal alan yangınına da müdahale yapıldı. Devam eden yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, 1 insansız helikopter 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası, 5 bin 250 orman personeli, belki bir bu kadar da kamudan ve diğer konuda faaliyet gösteren personelle yangınlara müdahale yapıldı" diye konuştu.

" Avrupa Birliği'nden gelen 2 uçak geri çekildi"

Avrupa Birliğinden gelen 2 uçağın ayrıldığını dile getiren Pakdemirli, "Yunanistan ve Avrupa birliğinde daha ciddi yangınların olduğu sebebiyle de bu uçakları geri çektiler. 1 CL 400 amfibik uçağın da tekrar talep edilerek Türkiye'den çekileceğine dair bir bilgi aldık" dedi.

Antalya'da 28 Temmuz'da 12.05'te 4 farklı noktada yangın çıktığını hatırlatan Pakdemirli, "İlk müdahalemiz 28 Temmuz'da aşağı yukarı 13 dakika sonra gerçekleşti. Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru hızla ilerledi. 59 mahalle bundan etkilendi. Sadece Antalya'nın içerisinde 21 yangınla mücadele ettik. Yangında çeşitli zamanlarda değişmekle beraber çok sayıda uçak, tanker uçak, İHA'lar, 19 helikopter 300'e yakın arazöz, su tankeri, 30'dan fazla iş makinesi ve bin 172 personel görev yaptı. Sadece Antalya'da 8 bin 264 sorti su atıldı. 150 bin ton su hava ve yer araçlarından yangınların üzerine sıkıldı" dedi.

"85 arkadaşımızı kurtarabildik"

Dün itibariyle Gündoğmuş ve Manavgat yangınlarının kontrol altına alındığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "2 şehidimiz var. Yangın ile zorlu mücadelede 85 kişi farklı noktalarda yangın içerisinde kaldı. Ekiplerimizin yoğun müdahalesi, mücadelesi sonucu hava araçlarımızın etkili mücadelesi sonucunda 85 arkadaşımızı kurtarabildik. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaraların sarılması için tüm imkanları seferber ediyoruz. Tespitlerimize göre zarar gördüğü 15 bin dekar tarımsal alan, 263 büyükbaş telef, 2 bin 783 küçükbaş, 27 bin 407 kanatlı telef oldu. Bunların hepsini kamuoyuna ödeyeceğimizi açıklamıştık" dedi.

Muğla'da 15 orman yangını meydana geldiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Termik santral ve turizm alanlarını korumak için büyük çaba sarf ettik. Muğla genelinde yangınlarda 428 arazöz, 93 iş makinası, 23 helikopter, 12 uçak ve yaklaşık 2 bin 900 personel canlarını hiçe sayarak görev yaptı" dedi.

"12 büyük orman yangını bugün 6'ya düşmüş durumda"

Kontrol altına alınan son yangınları açıklayan Bakan Pakdemirli, "Marmaris bu sabah itibariyle artık kontrol altında. Seydikemer, Yılanlı, Nazilli, Karacasu, Bozdoğan, Karabük, Burdur, Adana Saimbeyli, Denizli güney kontrol altına aldık. Dün 12 büyük orman yangını bugün 6'ya düşmüş durumda" şeklinde konuştu.

"Milas yangını devam ediyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı dışında orman yangınlarıyla ilgili yapılan açıklamalara değinen Pakdemirli, "Bakanlığımız dışında yetkili olmayan kişilerini kendi görüşünü yansıtacak açıklamalar yapılıyor. Bunlar da zaman zaman kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor. Sadece bakanlığımız tarafından, özellikle kontrol açıklamalarını takip etmenizde fayda var. Milas yangınıyla ilgili yetkili olmayan kişiler tarafından açıklama yapılmış. Milas yangını devam ediyor. Kontrol altında değil. Yangın uyuyor. Sabah o yangındaydım. Yangının 4 odağının etrafı çevrildi. 1 odağa karadan ulaşamıyoruz Hava tahkimatı çok iyi gidiyor. Çok sarp olmasından dolayı dozerlerle dahi ulaşamadığımız bir alan. Yeniköy'de termik santral var. Orayı tehdit etmiyor. Yangın bitki örtüsünün arasında uykuya dalmış durumda. İlerleyen saatlerde düşen nem, artan sıcaklık ve rüzgarla beraber bir miktar daha hareketlenmesini bekliyoruz. Bu odak 2 gündür termik santrale 5 buçuk 6 kilometre mesafede. İlerlemesi yok" dedi

"Şenyayla Köyü'nde bir risk olabilir"

Kavaklıdere yangınını devam ettiğini ifade eden Pakdemirli, "Herhangi bir tehlike yok. Yalnızca Şenyayla Köyü'nde bir risk olabilir. Yatağan tarafında Akçova ve Çine'de bir tehdit vardı. 5 helikopter gönderdik. Tehdit giderildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Köyceğiz'de yangın devam ediyor. Otmanlar köyünde bir tehdir var. Isparta Sütçüler'de iki sarp yerde kanyonun içerisinde ateş var. Önemli bir tehdit yok. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alabilir" dedi

"Kahramanlarımızın moralinin bozulmasına müsaademiz yok"

Orman yangınlarında ekiplere edilen hakaretlerden söz eden Pakdemirli, "Sahada dahi kahramanlarımıza olmayacak sözler, olmayacak hakaretler bugüne kadar yapıldı. Bundan dolayı teşkilatım adına üzgünüm. Kahramanlarımızın moralinin bozulmasına müsaademiz yok. Hepiniz orman işçimiz Özgür Şimşek'in arazöz hikayesini bir şekilde biliyorsunuz. Yangının ortasında kalan arazözünü terk etmesi söylendiğinde, 'Ne arkadaşlarımı ne de aracımı bırakmam. Bu devletin malı son ana kadar buradayım' diyen hepsi birbirinden daha iyi olan orman işçilerimle bu yangının tamamını söndüreceğiz" dedi.

"Yangın mahalline girmeyelim"

Çalışmalara gönüllülerin alınmamasıyla ilgili konuşan Pakdemirli, "Can güvenliği için görevli olmayanların alınmaması çok doğru bir durum. Birçok vatandaşımız çok iyi niyetlerle yardım edeyim diyor. Orman yangınlarına müdahale etmek teknik bir iş. Hatta şehirde itfaiyecilik yapanların bile orman yangınlarına müdahale etmesi çok doğru değil. Tamamen farklı teknikler kullanılıyor. O yüzden gönüllü kardeşlerimiz için canla başla çalışıyorlar ama yangın mahalline girmeyelim. Görevli arkadaşları dinleyelim. Önceliğimiz can güvenliği" dedi.

Azerbaycan'dan gelen destekle ilgili konuşan Pakdemirli, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz yanımızda olmaya devam ediyorlar. 41 araç, 362 kişi daha geldi. Azerbaycanlı kardeşlerimizden Allah razı olsun. Katar'dan 65 kişilik bir ekip geldi. Son kıvılcım sönene kadar buradayız" şeklinde konuştu.

Son dakika haber | Bakan Pakdemirli orman yangınlarında son durumu açıkladı
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli orman yangınlarında son durumu açıkladı
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli orman yangınlarında son durumu açıkladı
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli orman yangınlarında son durumu açıkladı

Bekir Pakdemirli, Yangın, Muğla, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Pakdemirli orman yangınlarında son durumu açıkladı - Son Dakika


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