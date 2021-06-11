Son dakika haber! BAKAN PAKDEMİRLİ: SU ALANINDA 3 YILDA 41 MİLYAR LİRADAN FAZLA YATIRIM YAPTIK - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kilis'te 'Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı'nın açılışına katıldı. Pakdemirli, 3 yılda su alanında, 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.

Kilis'te 'Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı'nın açılışı için düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans ile bağlanırken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında, su ve sulama alanında hassas olduklarını belirterek, "Barajımız, ülkemizin kuraklık tehdidiyle karşı olduğu şu dönemde hizmete girmiştir. Şehrimize yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 43 kilometrelik isale hattının tamamlanmasıyla Kilis'in bu sorunu çözülmüştür. Afrin, Halep'in kardeşi Kilis hem kendi vatandaşlarımızla hem de misafirleriyle inşallah bir daha susuzluk çekmeyecek. Kilis'te arıtma tesisine başladık. Bu yıl tamamlandığında Kilisli kardeşlerimiz yeterli ve temiz suya kavuşmuş olacak. 6 içme suyu tesisi, 3 gölet, 9 taşkın koruma tesisi kazandırdık. Kilis'e, milletimizin huzuruna her gün yeni yatırımla çıkıyoruz. Ülke olarak sınırlı sahip olduğumuz su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj yaptık. 45 milyar metreküplük su depolama hacmine sahip olduk" diye konuştu.

'29 YER ALTI DEPOLAMAMIZ HAZIR'

Bakan Pakdemirli ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı karar alma mekanizması sayesinde, son 3 yılda su alanında 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi. Bu yıl 1,6 milyon dekar araziyi sulamaya açmayı hedeflediklerini belirten Pakdemirli, "Su kaynaklarımızın bir damlasını bile heba etmemek adına, yer üstü depolama tesislerinin yanında yer altı barajlarını da inşa etmeye başladık. Şu an itibarıyla 29 yer altı depolamamız hazır. Bu sayıyı yıl sonuna kadar 50'ye çıkarmayı, 2023 yılına kadar ise 150'ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bizler de yoğun çalışmayla ve zat-ı alinizin desteğiyle hamdolsun hızlı bir şekilde bu isale hattını bitirdik ve bugün 200 milyon lira maliyetli 'Yukarı Afrin Barajı İsale Hattı'nın açılışını yapıyoruz" dedi.

'2050'YE KADAR SU SORUNU BİTECEK'

Bakan Pakdemirli, proje ile birlikte 2050 yılına Kilis'in su sorunun ortadan kalkacağını belirterek, "Toplam 42 bin 850 metre, diğer bir ifade ile kuş uçuşu yaklaşık Kilis-Gaziantep arasındaki mesafe uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla yıllık 19 milyon metreküp ilave su, Yukarı Afrin Barajı'ndan Kilis ilimize aktarılacaktır. Mart ayında inşaatına başladığımız, günlük 52 bin metreküp kapasiteli 2'nci kademe içme suyu arıtma tesisinde çalışmalarımız hızla devam ediyor. 60 milyon liraya mal olacak tesisi de inşallah bu yıl içinde tamamlayacağız. Böylece 'Yukarı Afrin Projesi' bittiğinde Kilis'e toplam 765 milyon liralık yatırım yapmış olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından barajın açılışı gerçekleştirildi.