Pakdemirli: "Gayemiz, tarım orman sektörünü ülkemizin kalkınma hamlesinin lokomotifi yapmak" - Son Dakika

Pakdemirli: "Gayemiz, tarım orman sektörünü ülkemizin kalkınma hamlesinin lokomotifi yapmak"

10.03.2021 12:01

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığının kadın personeline seslenerek, "Benim sizlerden ricam, desteklerimizin ve projelerimizin daha çok kadına ulaşmasını sağlamanız ve böylece daha çok kadınımızın üretime ve istihdama katılmasını teşvik etmenizdir.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığının kadın personeline seslenerek, "Benim sizlerden ricam, desteklerimizin ve projelerimizin daha çok kadına ulaşmasını sağlamanız ve böylece daha çok kadınımızın üretime ve istihdama katılmasını teşvik etmenizdir." dedi.

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "Tarım Ormanı Büyüten Kadınlar" programında, Bakanlığının kadın personeliyle bir araya geldi. Bakanlığın taşrada görev yapan kadın personeli de etkinliği çevrim içi olarak takip etti.

Pakdemirli, kadınların, tarım gibi stratejik bir sektörün ana aktörü ve temel taşı olduğunu, tarımsal üretimin ve gıda güvencesinin de adeta teminatı niteliği taşıdığını söyledi. Tarladan sofraya kadar üretimin bütün süreçlerinde kadınların hakkı ve emeği olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Tarımın 'gizli mimarları' olan kadınlarımızı gündemin ilk sıralarına almalı, onları tarım ve hayatın birçok alanında daha belirgin kılmalıyız." diye konuştu.

Pakdemirli, kadınların, tarımsal üretim yanında, tarımın yönetiminde ve politikaların belirlenmesinde de ön planda olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarım ve orman sektörünün, kadınların enerjisine ve bakış açısına ihtiyacı var. Kadınların fikri ve duygusal katkısı, tarım ve orman sektörünün karar mekanizmalarında ne kadar çok olursa Bakanlığımız daha üretken, daha etkili ve daha başarılı bir konuma ulaşacaktır. O nedenle, Bakanlığımızın tarımsal üretimi doğrudan ilgilendiren en önemli birimlerini kadınlarımıza emanet ediyoruz."

"Bakanlığımız teşkilatında çok sayıda kadın yönetici var"

Pakdemirli, Bakanlığın ilk kadın Bakan Yardımcısının Ayşe Ayşin Işıkgece olduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız merkez teşkilatında çok sayıda kadın yöneticimiz var. 1 genel müdür, 14 daire başkanı, 115 şube müdürü ve koordinatör kadınımız da görev yapmaktadır. Son 3 yılda merkez ve taşra teşkilatımızdaki kadın yönetici sayımızı yüzde 41 artırarak 321'e çıkardık. Bakanlığımız, bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın taşra teşkilatlarında görev yapan personellerimizin 30 bine yakını kadınlardan oluşmaktadır. İnşallah daha çok kadınımızı bu makamlarda görmek, görevlendirmek, onların teknik bilgisinden, titiz yaklaşımından daha fazla faydalanmak istiyoruz."

Kırsaldaki kadınların kendini geliştirmesi, iş kurması ve istihdama katkı sağlaması için çok sayıda eğitim, destek ve hibe programları uyguladıklarını hatırlatan Pakdemirli, "Benim sizlerden ricam, bu desteklerimizin ve projelerimizin daha çok kadına ulaşmasını sağlamanız ve böylece daha çok kadınımızın üretime ve istihdama katılmasını teşvik etmenizdir. Kadın çiftçilerin eğitimi ve kendilerini geliştirmesi için çok sayıda projemiz ve faaliyetimiz devam ediyor. Bu eğitim çalışmalarında sizlere büyük görev düşüyor. Binlerce kadınımız kırsalda bizleri bekliyor." dedi.

Geçen yıl faaliyete başlayan "Geleceğin Tarımı-Tarımın Geleceği Platformu" ile tarım-orman sektörüne yatırım yapmak isteyenlere davette bulunduklarını anımsatan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ürün bazında yatırımcı rehberleri hazırladık. Sizlerden bu rehberleri, çalıştığınız il ve ilçelerdeki tarım-orman sektörüne yatırım yapmak isteyen ve bu potansiyelde olan kadınlarla paylaşmanızı istiyorum. Böylece girişimci kadınlarımızın, yapmak istedikleri yatırımları için en azından bir yol haritasına ulaşmasını sağlayabiliriz."

Pakdemirli, tarım sektöründeki büyümeye ve hasıla artışına işaret ederek, "İşte tüm bu güzel gelişmelerin arkasında üreticimizin alın teri ve sizlerin büyük gayreti var. İnşallah sizlerle beraber Türkiye, tarımda Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 içindeki yerini sağlamlaştırarak yoluna devam edecektir." diye konuştu.

Tarım sektöründe işin çok, yükün ağır ve sorumluluğun fazla olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2020 yılında pandemi, bu görevimizin ne kadar ağır olduğunu çok iyi bir şekilde hatırlattı. Bu nedenle 2021'de, 2020'den daha çok çalışmamız gerekiyor. Tek gayemiz, gelecekteki muhtemel küresel imtihanlar karşısında, tarım-orman sektörümüzü, ülkemizin kalkınma hamlesinin lokomotifi yapmak. Bunun için de sizlere ihtiyacımız var. Ürünü, sermayeye dönüştürecek, kadını ve yöreyi kalkındıracak her türlü girişimi teşvik edin, sonra da muhakkak ama muhakkak takibini yapın. Bölgenizin bütün ürünlerinin yöre halkına gelir kapısı olmasını sağlamak için kafa kafaya verip çalışın, markalaşın, coğrafi işaret alın, aldırın. İşlerin doğru ve hızlı ilerlemesi için gerektiğinde inisiyatif alın."

"Kadınlara fırsat eşitliği sağlanmalı"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece de kadınlara değer vermenin geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu belirterek, "Kadınlarımıza fırsat eşitliği sağlamak durumundayız. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü ülke demek. Avrupa'nın en büyük tarımsal üretimini sağlamada kadınların payı yadsınamaz. Tarımdaki istihdamın yüzde 41'ini kadınlar oluşturuyor. Üst yönetici pozisyonlardaki temsil sayımız yeterli değil. Burada da güç bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan da kadınların iş yaşamında adil koşullara tabi olduklarında, bunu sektörlere büyük kazanım olarak dönüştürdüklerini belirterek, kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla bulunmalarıyla çok daha başarılı bir dünyaya ulaşılacağını bildirdi.

Pakdemirli: Gayemiz, tarım orman sektörünü ülkemizin kalkınma hamlesinin lokomotifi yapmak
Pakdemirli: Gayemiz, tarım orman sektörünü ülkemizin kalkınma hamlesinin lokomotifi yapmak
Pakdemirli: Gayemiz, tarım orman sektörünü ülkemizin kalkınma hamlesinin lokomotifi yapmak
Pakdemirli: Gayemiz, tarım orman sektörünü ülkemizin kalkınma hamlesinin lokomotifi yapmak

Orman Genel Müdürlüğü, Bekir Pakdemirli, Yatırım, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Gayemiz, tarım orman sektörünü ülkemizin kalkınma hamlesinin lokomotifi yapmak' - Son Dakika


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