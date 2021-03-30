Bakan Pakdemirli, Diyarbakır'da "Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nın açılışını gerçekleştirdi Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Diyarbakır'da 1 milyon 150 bin dekar araziyi daha sulamaya açmak amacıyla sulama inşaatı ve kalan arazilerin planlama ve projelerini hızla tamamlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylece sulamaya açılacak alanlarla dekar başına yaklaşık 850 lira gelir artışı sağlanacak." dedi.

Diyarbakır'da Mezopotamya Fuarcılık ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, "Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarı" törenle açıldı.

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşan Bakan Pakdemirli, tarih ve kültür şehri, tarım ve ticaret başşehirlerinden Diyarbakır'da açılışını gerçekleştirecekleri fuarın kente, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Pakdemirli, Diyarbakır'ın tüm Türkiye ve dünyaya ürün gönderen bir şehir olduğuna işaret ederek "Mesela bugün Diyarbakır'da üretilen çikolatayı 2015'ten bu yana Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarına gönderebiliyorsak ve bu ihracattan toplam 13 milyon dolar gelir elde edebiliyorsak bu verdiğimiz desteklere rağbet eden Diyarbakırlıların girişimciliği, çalışkanlığı sayesindedir. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, sizleri alkışlıyorum." diye konuştu.

Diyarbakır'daki fuarın bugüne kadar salgın nedeniyle iptal edilen fuar sürecinden sonra açılan ilk tarım fuarı olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, bu organizasyonun bundan sonraki diğer fuar süreçleri için de oldukça önemli olduğunu aktardı.

"101 firma temsilcisinin katılımıyla açılan bu büyük Tarım Fuarı'nda hem madden hem de manen Bakanlık olarak yanınızdayız." diyen Pakdemirli, fuarda Bakanlık olarak bir stantları olacağını, ilgili projeler hakkında bilgilendirmeleri buradan yapacaklarını bildirdi. Pakdemirli yine marka projeler ve Bakanlığın faaliyetleri hakkında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Ziraat ve Veteriner fakülteleri ile panel ve seminerler düzenleneceğini, böylece fuarı aynı zamanda bir bilgi şölenine dönüştüreceklerini söyledi.

"Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardık"

Türkiye'nin 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer aldığını, tarımsal alan bakımından dünyada 17'nci sırada bulunduğunu, buna rağmen tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 ülke içinde olduğunu belirten Pakdemirli, ülkenin bu ticari konumunu değerlendirmek ve tarımsal üretimi arttırmak için var güçleri ile çalıştıklarını dile getirdi.

Pakdemirli, Bakanlık olarak verdikleri destek ve yaptıkları altyapı yatırımları ile çiftçiyi desteklemeyi sürdürdüklerini aktararak geçen yıl meteorolojik kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerine rağmen sulama alanında hizmete aldıkları yatırımlar sayesinde toplam bitkisel üretimin 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını, büyükbaş hayvan varlığının 2020 yılında 18,2 milyon başa yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını anlattı.

Küçükbaş hayvan varlığının son bir yılda yüzde 12 artışla 54,1 milyon başa yükselerek son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştığını ifade eden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Tarımsal hasılamız ise bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 333,3 milyar liraya yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası ise yüzde 9 artışla 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2002 öncesi, destek, neredeyse yoktu ve birkaç müdahale alımı vardı. 2002 sonrası ise artan destekler ve sınırlı müdahale alımı vardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında ise hem desteklerde artış hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguluyoruz. Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı, zarar ettirmeden yapıyoruz."

"Diyarbakırlı çiftçilerimize son 19 yılda 23,3 milyar lira tarımsal destek verdik, yatırım yaptık"

Pakdemirli, 19 yılda Diyarbakır'a önemli destekler sağladıklarını, tarım ve orman alt yapısını daha da güçlü hale getirdiklerini bildirerek şöyle konuştu:

"Diyarbakırlı çiftçilerimize son 19 yılda 23,3 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Kırsal kalkınma desteklerimiz kapsamında; Diyarbakır'a 164 milyon lira hibe desteği ödedik. Hayvancılığın olmazsa olmazı meralarımıza özel hassasiyet gösterdik. 180 bin dekar mera ıslah çalışmasını tamamladık. Son 19 yılda Diyarbakır için 25,2 milyon lira yem bitkileri desteği ödedik. Diyarbakır'da toplam alanı 2,3 milyon dekar olan 3 tarımsal ovamızı sit alanı olarak koruma altına aldık. 75 bin ton hububat ve 450 ton yem bitkisi tohumunu üreticilerimize dağıttık. Son 19 yılda 70 bin hektar arazide çalışma yapılarak 30 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Yine 19 yılda Diyarbakır'a toplam 11 milyar lira yatırım yaparak 4 içme suyu, 4 baraj, 12 sulama tesisi, 38 arazi toplulaştırma, 58 taşkın koruma tesisi ve 3 HES tesisi olmak üzere 119 tesisi hizmete aldık."

"Diyarbakır'da 1 milyon 150 bin dekar araziyi daha sulamaya açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

2021 yılını "Su ve sulama yatırımlarında hamle yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatan Pakdemirli, Birinci Su Şurası kapsamında ilgili bakanlıklar, tüm belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlarla suyun geleceğini konuşacaklarını, hedefleri ortaya koyacaklarını ve yol haritasını belirleyeceklerini, şura ile ilgili toplantılara şimdiden Diyarbakırlı çiftçileri, üreticileri ve bütün paydaşları davet ettiğini ifade etti. Pakdemirli, "Diyarbakır'da 1 milyon 150 bin dekar araziyi daha sulamaya açmak amacıyla sulama inşaatı ve kalan arazilerin planlama ve projelerini hızla tamamlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylece sulamaya açılacak alanlarla dekar başına yaklaşık 850 lira gelir artışı sağlanacak. Niyetimiz Diyarbakır'da sulanmadık bir karış verimli toprak bırakmamak." diye konuştu.

Diyarbakır'da önemli bir diğer projenin de Kralkızı-Dicle Projesi olduğunu, geçen yıl 200 bin dekar alanı suya kavuşturduklarını, bu yıl da yaklaşık 60 bin dekar alanı daha sulamaya açacaklarını aktaran Pakdemirli, ana kanalı tamamlanmış ve sulama şebeke çalışmaları devam eden yaklaşık 400 bin dekar alanı ise kısım kısım sulamaya açarak 2023 yılına kadar tamamlayacaklarını dile getirdi.

"Silvan Barajı'nın bitirilip hayata geçirilmesi ile yılda 2 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacak"

Pakdemirli, bu yıl Ergani Barajı ve sulaması ile Batman sağ sahil sulamasını da tamamlayacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Yine Başlar Barajı, Pamukçay Barajı inşaatlarını da tamamlayarak barajda su tutmaya başladık. İnşallah bu yıl hizmete de açmış olacağız. Silvan Projesi kapsamında bu yıl Silvan Barajı başta olmak üzere 8 baraj ve 23 sulama tesisi olmak üzere toplam 31 iş yapacağız. Silvan Barajı'nın tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile 2 milyon 350 bin dekar alan sulanarak yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, yılda 2 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacak. Böylece Diyarbakır'ın münbit toprakları sulandıkça, çiftçimizin de yüzü gülecek, üretim de katlanarak büyüyecek."

Diyarbakır içme suyu isale hattı 2. kısım işinde Dicle Barajı kaynağından alınacak su ile Diyarbakır'a yıllık 94,6 milyon metreküp içme suyu verileceğini belirten Pakdemirli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Diyarbakır'da bitkisel üretimi geliştirmek ve meraları ıslah etmek üzere toplam 18 milyon lira bütçeli çok kıymetli 4, hayvancılık destekleri kapsamında da 6 yeni müjdemiz var. Birincisi işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde yüzde 70 hibe ile toplam 171 bin badem, fıstık ve ceviz fidanı ile kapama meyve bahçeleri tesis edeceğiz. İkincisi 22 bin dekar boş bulunan tarım arazisinde kırmızı mercimek ekimi yapmak suretiyle bu arazileri ekonomiye kazandıracağız. Üçüncüsü Karacadağ çeltiğini, geliştirmek ve yaygınlaştırmak için ilave 6 bin dekar alanda çeltik ekimi yapacağız. Dördüncü olarak da 7 bin dekar alanda Mera Islah ve Amenajman Projesi'ni başlatarak hayvancılık işletmelerimizin kullanımına tahsis edeceğiz. Böylece bereketli hilalin kalbi olan Diyarbakır'da inşallah yeni bitkisel üretim rekorlarına imza atacağız."

Hayvancılık destekleri

Bakan Pakdemirli, "Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Yoluyla Yaygınlaştırılması Projesi" ile bu yıl kentteki dezavantajlı ilçelerde 1 milyon lira bütçe ile üreticilerin büyükbaş hayvanlarına ücretsiz suni tohumlama yapacaklarını, projenin 3 yıl süreceğini belirtti.

Mandalarda ücretsiz suni tohumlama yapmaya hemen başlayacaklarını, YÖK iş birliği ile Murrah mandasının suni tohumlama ve embriyo transferi yolu ile yaygınlaştırılması projesine de Diyarbakır'da başlayacaklarını, Diyarbakır'ı ipek böcekçiliği yatırım programı kapsamına aldıklarını, bu yatırımları yüzde 100 hibe ile destekleyeceklerini anlatan Pakdemirli, bu kapsamda 10 işletmeye 1 milyon 200 bin lira hibe desteği ödeyeceklerini belirtti.

Pakdemirli, Diyarbakır'da ahır-ağıl yapımı ve makine-ekipman alımına şu ana kadar 13,5 milyon lira hibe desteği ödediklerini, bu yıl da ilk defa küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin hayvan çadırı alımına yüzde 50 hibe desteği vereceklerini, ayrıca göçerlere anaç koyun-keçi desteğine ilave 2 lira göçer desteği ödeyeceklerini söyledi.

3 bin baş Akkaraman ve 1500 baş Zom koyununu soy kütüğü kapsamına aldıklarını, soy kütüğü kaydı tutulan işletmelere hayvan başına 100 lira, bu işletmelerden koç ve teke alan yetiştiricilere 500 lira destekleme ödemesi yapacaklarını dile getiren Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) da kentte güzel işler yapıldığını vurguladı.

Pakdemirli Diyarbakır'da toplam yatırımı 568 milyon lira, hibe tutarı 260,8 milyon lira olan 391 projeyi desteklediklerini anlatarak, TKDK'nın 10. başvuru çağrı ilanına yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Bu çağrı kapsamında Diyarbakır için hibe tutarının 100 milyon lira olacağını dile getiren Pakdemirli bu defa, et işleme tesisleri, meyve sebze işleme tesisleri ve hayvancılık sektörüne yönelik projeleri destekleyeceklerini bildirdi.

Pakdemirli Orman Genel Müdürlüğünce bu yıl Diyarbakır'a 17,6 milyon liralık önemli bir yatırım gerçekleştirileceğini, böylece yöre halkına tahmini 102 milyon lira ek gelir sağlayacaklarını, kentte 672 bin fidanı toprakla buluşturup, 3,5 milyon fidan üreteceklerini kaydetti.

"Diyarbakır asla ve asla terörle anılacak bir kent olmayacak"

Diyarbakır'ın geldiği yeri görmekten memnuniyet duyduğunu ancak Diyarbakır'ın hakkının bu olmadığına işaret eden Pakdemirli, 33 medeniyete ev sahipliği yapan kentin çok daha farklı bir yerde olabileceğini aktardı. Pakdemirli Diyarbakır'ın artık terörden arındırıldığını, Diyarbakırlıların iş yapma hevesinin olduğunu gördüğünü anlatarak, Besi Organize Sanayi Bölgesini, kurulan fabrikaları, yatırımları, verdikleri destekleri gördüğünü, bunlardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Suyun büyük bir medeniyet ve hayat olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Su hakikaten çatışmaları engelleyen bir şey ve hayat kaynağı. Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı bölgeye yapıldıktan sonra bölgede çatışma sayısı sıfıra indi. Yani su hayattır. Su vatandır. Bundan dolayı inşallah Diyarbakır asla ve asla terörle anılacak bir kent olmayacak. Bakanlık olarak Diyarbakır'ın emrindeyiz. Bundan yana hiçbir şüpheniz olmasın." dedi.

Pakdemirli, Kürtçe fuarın hayırlı olmasını diledi.

Açılışın ardından Pakdemirli beraberindekilerle fuardaki stantları gezdi.

Törene, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya ve Irak'tan sektör temsilcileri, firmalar ve üreticiler katıldı.