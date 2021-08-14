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Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: "Teknik ve adli inceleme devam ediyor" - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: "Teknik ve adli inceleme devam ediyor"

14.08.2021 21:27

Gelen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus yangın söndürme uçağı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik ve adli inceleme devam ediyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus yangın söndürme uçağı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik ve adli inceleme devam ediyor" dedi.

Dulkadiroğlu ilçesi Karamanlı Mahallesi kırsalındaki çıkan orman yangınına müdahale için havalanan Rus yapımı uçak Kahramanmaraş'ta düşmüş, yaşanan olay sonrası uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetmişti. Olay sonrası bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, uçağın düştüğü bölgede helikopterle incelemede bulundu.

Kahramanmaraş Valiliği'nde gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli, "Başımız sağ olsun. Orman genel müdürlüğümüzün orman yangınları için kiralamış olduğu, Rus yapımı Berev-200 marka Adana'da sürekli konuşlanmış olan bir uçak. Bugün Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını için bölgeye intikal etmiş durumda. Dulkadiroğlu Karamanlı Mahallesi Tura mevkiinde saat 14.35 sıralarında kaza kırım geçirmiştir. Öncelikle bölgeye korucularımız yaya olarak ulaşmıştır. Daha sonra JAK ve AFAD ekipleri havadan indirme yapılarak ulaşmıştır. Üzülerek ifade etmek istiyorum 3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenabı Allah'tan arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Savcılarımız çalışmalarını yapıyor. Adli tıpta şu anda tespitler devam ediyor. Teknik ve adli inceleme devam ediyor. Teknik incelemenin bitmesi son derece önemli. Halk dilinde de bilinen kara kutunun incelemesi, yerinde fiili incelemesi gibi teknik ekiplerin incelenmesiyle gerekli merciler incelemenin sonunda bilgileri verecektir. Enkazın olduğu yeri bizler incelemede bulunduk" dedi.

(Halil Ulubey - Fazilet Çomruk/İHA)

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Teknik ve adli inceleme devam ediyor
Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Teknik ve adli inceleme devam ediyor
Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Teknik ve adli inceleme devam ediyor
Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Teknik ve adli inceleme devam ediyor

Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş, Yangın, Rus, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: 'Teknik ve adli inceleme devam ediyor' - Son Dakika


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