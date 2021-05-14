Son dakika haber: Bakan Pakdemirli, yangında malı zarar gören çiftçiyi telefonla aradı, destek sağlanacağını bildirdi - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Pakdemirli, yangında malı zarar gören çiftçiyi telefonla aradı, destek sağlanacağını bildirdi

14.05.2021 15:17
Son dakika haber: Bakan Pakdemirli, yangında malı zarar gören çiftçiyi telefonla aradı, destek sağlanacağını bildirdi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 300 bin liralık zararı olan çiftçiyi telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 300 bin liralık zararı olan çiftçiyi telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bafa Mahallesi'nde çiftçilik yapan Galip Bölükbaş'a ait samanlıkta çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 250 ton arpa, 25 ton yonca ve 2,5 ton hazır yem kullanılmaz hale geldi.

Yangını haber alan Bakan Pakdemirli ise aileyi telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu, gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yangın sonrası hasar tespit çalışmalarının hızla başlatılacağını aktaran Saylak, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Böyle bir günde çiftçimize büyük kayıp yaşatan yangından dolayı hepimiz derinden üzgünüz. Neyse ki yangında can kaybı yaşanmadı, çiftçimize destek olmak için gerekli hasar tespit çalışmalarını hızla başlatacağız." dedi.

Jandarma, kundaklama şüphesi bulunan ve yaklaşık 300 bin lira zarara yol açan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Bekir Pakdemirli, İtfaiye, Muğla, Bafa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Pakdemirli, yangında malı zarar gören çiftçiyi telefonla aradı, destek sağlanacağını bildirdi - Son Dakika


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