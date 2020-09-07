Son dakika haber: Bakan Pakdemirli: "Yangını henüz kontrol altına alamadık" - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Pakdemirli: "Yangını henüz kontrol altına alamadık"

Gelen son dakika haberlerine göre - Bakan Pakdemirli: "Yangını henüz kontrol altına alamadık" Hatay'da çıkan ve 2 gündür devam eden orman yangınının takibi için Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu "İlk defa bu sene insansız hava araçlarını verimli olarak kullanmaya başladık" "Şu anda...

- Bakan Pakdemirli: "Yangını henüz kontrol altına alamadık"

Hatay'da çıkan ve 2 gündür devam eden orman yangınının takibi için Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu

"İlk defa bu sene insansız hava araçlarını verimli olarak kullanmaya başladık"

"Şu anda mücadele ettiğimiz yangın, en zor coğrafya diyebilirim"

HATAY - Hatay'da çıkan ve 2 gündür devam eden orman yangınının takibi için Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının henüz kontrol altına alınamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kabine toplantısına katılmayarak Hatay'a geldiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Bu sabah Eğirdir ve Manavgat'ta çıkan yangınlar söndürüldü. Kahramanmaraş Türkoğlu'nda hala devam eden bir yangınımız var, Kanlıca'da devam eden bir yangın var. Hatay Samandağ'da da yani bulunduğumuz noktada da yangınımız sürüyor. Bugün biliyorsunuz kabine toplantısı var, sayın cumhurbaşkanımızın emriyle bu yangınla ilgili olarak ben bölgede kalmaya devam ediyorum. Dün de sizlere söylediğim gibi yangına 2 uçak, 12 helikopter, 193 arazöz ve 800 personelle müdahaleye devam ediyoruz. Elbette çıkış saati itibariyle sürekli yön değiştiren ve kuvvetli esen rüzgar, nem ve ısı noktalarındaki kritik eşiklerin aşılması yani yüzde 30 nemin aşılması, 30 derecenin üstüne çıkılması ve 20 kilometrenin üzerinde rüzgarın olması ve tüm bunların birleşmesiyle bu yangın başlamıştı. Bu kritik eşikler geçildi. Tabi ki zor bir coğrafyada, yolların olmadığı bir yerde söndürme faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz" dedi.

"İnsansız hava araçlarını kullanmaya başladık"

Söndürme faaliyetlerinde en önemli önceliklerini de yerleşim yerlerine verdiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Şükürler olsun ki can ve mal kaybımız yok. İki vatandaşımızın ahırının sadece kısmi etkilenme durumu var. Şu an itibariyle de yerleşim yerlerine oluşan tehdit durumu kalmış durumdadır. Dün itibariyle gece saatlerinde Yaylacık'ta yerleşim yerlerini tehdit etmemesi maksadıyla orman teşkilatının kullandığı tekniklerden olan karşı ateş tekniğini kullanarak özellikle yerleşim yerlerini emniyet altına aldık. Biliyorsunuz geceleri uçak uçmuyor, helikopterlerimiz uçmuyor. Ama uçakların, helikopterlerin uçmadığı yerde ilk defa bu sene insansız hava araçlarını verimli olarak kullanmaya başladık. Bunun yanında 30 metre çözünürlükte rüzgar simülasyonlarında meteoroloji genel müdürlüğümüz bize sağlıyor. Bununla birlikte yangının ilerleyen saatlerde nereye gideceğine doğru tahminlerimizi yapıyoruz. Şu saat itibariyle yangının olduğu yeri gece 3 yada 4 gibi kabaca tahmin edebiliyorduk. Bu bölgede bizim İHA'mız yok, İHA'mız Ege Bölgesinde. Bize İHA temin eden Emniyet Genel Müdürlüğü'müze ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mıza çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda orman teşkilatı olarak tüm yeni teknolojiler araştırılıyor. Uydu üzerinden de yangınların tespiti durumunda bir çalışmamız başlatıldı" diye konuştu,

"Mücadele ettiğimiz yangın, en zor coğrafya"

Vatandaşların ihbarlarının yangını söndürme hızı noktasında önemine değinen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bildiğiniz üzere sabah saatlerinde, gün ışırken hep birlikte buradaydık. Ancak hava araçlarının uçamaması ve havanın sisli olması sebebiyle de burada özellikle su atar hava araçlarımızın da müdahalesi yaklaşık saat 11'de verimli bir şekilde başlayabildi. Yangın şu saat itibariyle kontrol altında diyemiyoruz henüz ama en kısa süre içerisinde kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Zor bir coğrafya, gerçekten bir çok yangının içerisinde bulunduk, büyük yangınların içerisinde, bu yangından da büyük yangınların içerisinde bulunduk. Ama coğrafya itibariyle şu anda mücadele ettiğimiz yangın, en zor coğrafya diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Başta orman teşkilatı ve tüm kamu kurumlarının da katkılarıyla yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Pakdemirli şunları kaydetti:

"Alo 177 yangın hattımızı tekrar hatırlatalım, vatandaşlarımızın özellikle alo 177 arayarak gördükleri yangınları ihbar etmeleri son derece önemlidir. Bugün her ne kadar yangın gözetleme kulübelerimizden insanlı ya da insansız veya İHA'larımızdan biz bu tespitleri başlamışta olsak hala önemli bir ölçüdeki yangınları da vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar vasıtasıyla tespit ediyoruz. O yüzden vatandaşlarımızdan gelen ihbarlarımızın önemli olduğunu söylüyoruz. Bugünlerde çok kurak bir hava durumu yaşıyoruz, bu biraz daha sürecek gibi. Özellikle vatandaşlarımızdan bizim ricamız ormanlara girmesinler, ateş yakmasınlar, ormanlık alanlardan geçerken de çok dikkatli olsunlar. Anız yangınları yine bu dönemde çok önemli. Anız yangını yapılmaması lazım ama bu konuda da vatandaşlarımız çok dikkatli olması gerekiyor. İnşallah en kısa süre içerisinde biz bu yangını neticelendireceğiz. Söndürür söndürmez de hemen yavaş yavaş temizlime çalışmalarına başlar en yakın zamanda da tekrar bu bölgeleri eski haline kavuşması için ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.

Şu an yanan alanların hektar bilgisi vermek için erken olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, " Türkiye'nin büyük yangınlarından değildir ama küçük bir yangında değildir, orta ölçekli bir yangındır" ifadelerinde bulundu.

Son dakika haber: Bakan Pakdemirli: Yangını henüz kontrol altına alamadık

Bekir Pakdemirli, Hatay, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 16:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber: Bakan Pakdemirli: 'Yangını henüz kontrol altına alamadık' - Son Dakika


Son Dakika

Radamel Falcao, Galatasaray'dan sonra Inter Miami'ye gitmek istiyor Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı İran, "İdam etmeyin" diyen Trump'a karşılık ünlü güreşçi Afkari'nin itiraf videosunu yayınladı Son dakika: Mardin'de zincirleme trafik kazası: 6 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı Altay ile anılan Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e imza attı Denizde boğulma tehlikesi geçiren öğrencisini kurtaran Kur'an kursu öğreticisi hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı Bir kişi, kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü olarak bulundu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz gerginliğine ilişkin sert çıkış: Bedelini ağır öderler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi Son Dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
19:28
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü         
18:57
Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu         
18:31
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm         
17:41
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır         
17:28
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi         
17:09
Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı         
16:03
Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı         
15:59
Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama         
15:38
Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek         
15:30
Özel halk otobüsçüleri, ücretsiz taşımanın sonlandırılmasını talep etti Özel halk otobüsçüleri, ücretsiz taşımanın sonlandırılmasını talep etti         
15:23
"Çocuklarım koronavirüse yakalandı" diyen Maxi Lopez'e Wanda Nara'dan yanıt: Test sonuçları negatif, hepimiz iyiyiz         
15:03
Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı         
14:45
Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın         
14:32
Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi         
13:31
Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı         
12:55
Demirtaş'ın Demirtaş'ın "Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik" sözlerine Akşener'den yanıt         
12:17
Denizli'de yetiştirilen 1200 gram ağırlığındaki domatesleri görenler hayrete düştü Denizli'de yetiştirilen 1200 gram ağırlığındaki domatesleri görenler hayrete düştü         
12:12
Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı         
11:58
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı         
11:20
Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı         
11:18
Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı         
11:06
Tourist Cell Turkey, Türkiye'ye gelen turistlerin hayatını kolaylaştıracak Tourist Cell Turkey, Türkiye'ye gelen turistlerin hayatını kolaylaştıracak         
11:06
Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti         
11:01
Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi         
10:47
Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu         
10:41
Türk bankacılık devinde skandal olay! Müşterilerin kredi kayıt bilgilerini sattılar Türk bankacılık devinde skandal olay! Müşterilerin kredi kayıt bilgilerini sattılar         
10:33
Markete girip birden reyon görevlisini bıçaklamaya başladı! Dehşete düşüren anlar kamerada Markete girip birden reyon görevlisini bıçaklamaya başladı! Dehşete düşüren anlar kamerada         
09:44
Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi         
09:36
Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor         
09:19
Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2020 22:55:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Bakan Pakdemirli: "Yangını henüz kontrol altına alamadık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei