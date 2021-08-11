Son dakika haber... Bakan Pakdemirli: Yangınlarda yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarla savaşıyoruz (2) - Son Dakika

'YANGINLARI TEK MERKEZDEN KOORDİNE ETTİK'

?Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tüm orman yangınlarının Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ndeki uzmanlar tarafından takip ve koordine edildiğini belirtti. Pakdemirli, "Merkezde insansız hava araçları (İHA) görüntüleri canlı olarak izlenmekte, meteorolojik veriler dikkate alınmakta ve yangınlar haritalar üzerinden sürekli takip edilerek, gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Yangın Yönetim Merkezi'mizdeki uzmanlar gerekli talimatları yereldeki koordinasyon birimlerine iletiyor. Koordinasyon birimlerimizdeki yönetim kadrosu orman yangınlarıyla mücadele uzmanları ve pilotlardan oluşuyor. İHA'lardan gelen veriler ve yer ekiplerindeki yangın amirlerinden gelen bilgiler, Yangın Yönetim Merkezi'nde işlenerek talimat haline getiriliyor. Merkezden gelen talimatlar yereldeki koordinasyon birimimiz tarafından ekiplere iletilerek, orman yangınlarına mücadeledeki sevk ve idare gerçekleştiriliyor" dedi.

'ANLIK MÜDAHALELERDE BULUNDUK'Bakan Pakdemirli, yangınlara büyüklüğüne, riskine ve yerleşim yerlerini tehdit ağırlığına göre müdahaleler yapıldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Tarihimizin en büyük yangınlarına da merkezimize İHA'lardan gelen görüntüler, Türkiye genelindeki 776 yangın gözetleme kulesinden gelen bilgiler ve ihbarlar doğrultusunda anlık müdahalelerde bulunduk. Havadan ve karadan yürütülen mücadele sonucu yangınlardan 274'ünü kontrol altına aldık. Her yıl Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Orman Yangınlarıyla Mücadele Eylem Planı ile ulusal, il valilikleri yangın komisyon kararları ile yerel düzeyde Orman Yangınlarıyla Mücadele Eylem Planları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Orman yangınları ile daha etkili mücadele etmek için illerde valilerin, ilçelerde ise kaymakamların başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığı 'Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Koordinasyon Toplantısı' düzenlenmektedir. Bu toplantıda, olası orman yangınlarının önlenmesine, çıkan yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar ile kurumlar itibarıyla yapılması gerekli hususlar belirlenir. Vatan toprağını korumak amacıyla bu doğal afetle mücadele eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum."