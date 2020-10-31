Son dakika haber! Bakan Pakdemirli: "Yaralar sarılana kadar İzmirli hemşehrilerimizleyiz" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların "Bakanlar ayrılırsa çalışmalarda hafifleme olur mu?" şeklinde endişelendiğini kaydederek, yaralar sarılıncaya kadar kentten ayrılmayacaklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, depremden sonra sürecin olması gerektiği gibi devam ettiğini ve tüm kurumların ahenk içinde çalıştığını söyledi.

Sahada bakanlarla çalışmaları incelediklerini kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Vatandaş bekleme uzadıkça 'Acaba bakanlar buradan ayrılır mı, acaba çalışmalarda aksama olur mu?'... Biz olsak da olmasak da çalışmalarda bir hafifleme olmaz ama tabii ki vatandaşlarımız rahat olsun, biz buradayız. Bu enkazlar kalkana kadar, yaralar sarılana kadar inşallah İzmir'le, İzmirli hemşehrilerimizle beraber olmaya devam edeceğiz."

Pakdemirli, depremin üzerinden 20 saat geçtiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala umutları saklıyoruz ama diğer taraftan da süre uzadıkça da bu konuyla ilgili çalışmaların rayında götürdüğümüzü bildirmek istiyorum. Öncelik hala ve hala göçük altında kalanlar, sonra elbette tedaviye muhtaç olanlar, akabinde açıkta kalan, barınma ihtiyacı olanlar. Barınma ihtiyaçları karşılanacak şekilde tüm hazırlıklar yapıldı. Dün akşam itibarıyla bu barınma ilgili yapmış olduğumuz kamu hazırlıklarına da başvurunun yok veya yoka yakın derecede çok düşük olduğunu görüyoruz."

Yapılacak hasar tespitlerinin ardından barınma ihtiyacının artabileceğini kaydeden Pakdemirli, "İletişimde, ulaşımda, barınmada, enerjide, enkaz alanlarının güvenliği ve hakimiyeti konusunda herhangi bir eksik kalmadı. Sağlık Bakanlığımız da çok iyi çalışıyor." dedi.

Pakdemirli, bakanlık olarak hassas bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Tüm hayvan işletmeleri, tüm balıkçı barınaklarıyla ilgili taramaları yapmaya devam ediyoruz. Özellikle ben de şunu söylemek istiyorum, biz yaraları sarmak için buradayız. Devletin tüm kurumları burada, bu büyük bir afet. İzmir için hakikaten beklenmedik bir olay. İnşallah en yakın zamanda bu yaraları sarıyor olacağız." ifadelerini kullandı.