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Bakan Pakdemirli: "Yem piyasalarındaki olağanüstü artışa müdahale ediyoruz" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Yem piyasalarındaki olağanüstü artışa müdahale ediyoruz"

14.06.2021 12:57
Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yetiştiricilerimizi yüksek yem maliyetleri altında ezdirmeyeceğiz, yem piyasalarındaki olağanüstü artışlara müdahale ediyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yetiştiricilerimizi yüksek yem maliyetleri altında ezdirmeyeceğiz, yem piyasalarındaki olağanüstü artışlara müdahale ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi (?TMO) alım fiyatlarının 17 Mayıs tarihinde açıklandığını ve bu bağlamda ekmeklik buğdayın tonunun yüzde 36 artışla 2 bin 250 TL, makarnalık buğdayın tonunun yüzde 36 artışla 2 bin 450 TL ve arpanın tonunun yüzde 37 artışla bin 750 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, açıklanan bu fiyatların üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. Pakdemirli, "Ancak kuraklık nedeniyle oluşan rekolte kaybı ve dış piyasalar bahane edilerek borsalarda düşük tonajlardaki işlemlerde yüksek fiyatların oluştuğunu gözlemledik. Özellikle iki önemli yem hammaddesi olan arpa ve mısırda yaşanan fiyat artışları ve spekülatif amaçlı stoklama faaliyetleri tüketicilerimizin yanı sıra besici ve yetiştiricilerimizi de olumsuz etkileyecek aşamaya geldi" ifadelerini kullandı.

"Sektörün önünü görebilmesi amacıyla buğday ve arpa satış fiyatlarını belirledik"

Bu olumsuz etkiyi bertaraf etmek, hububat ve yem piyasalarının düzenlenmesi için alınan tedbirlere değinen Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Toprak Mahsulleri Ofisince 2020/21 sezonunda besici ve yetiştiricilerimiz başta olmak üzere yem piyasalarına yönelik uygun fiyatlı yaklaşık 1,8 milyon ton arpa ve mısır satışı yaptık. 2021/22 sezonunda ise alım fiyatlarının ilan edilmesinden sonra sektörün önünü görebilmesi amacıyla buğday ve arpa satış fiyatlarını belirledik. Ekmeklik buğdayın tonunu 2 bin 450 TL, makarnalık buğdayın tonunu 2 bin 650 TL ve arpanın tonunu bin 950 TL olarak açıkladık. Ayrıca ekmeklik buğday talebi üzerindeki baskının azaltılması amacıyla ekmeklik buğdaydan elde edilen makarna kati ihracatlarını da kayda bağlayarak durdurduk."

"Güçlü bir şekilde piyasalara müdahale edeceğiz"

Yem piyasalarının regülasyonu için alınacak ilave önlemler hakkında Bakan Pakdemirli, "TMO son olarak mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 450 bin ton arpa ve mısırı besici ve yetiştiricilerimize satışını gerçekleştirdi. Son günlerde yem hammaddeleri piyasasında oluşan yüksek fiyatların yetiştiricilerimizin maliyetlerini olumsuz etkilemesi, et ve süt üreticilerimizin yem maliyetlerinin düşürülmesine yönelik yoğun talepleri üzerine hızlı ve güçlü bir şekilde TMO üzerinden yem regülasyonu çalışmalarını başlatıyoruz. Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisinin mevcut stoklarını kullanarak ve takviye ederek besici ve yetiştiricilerimizin yanı sıra yem sektöründeki tüm kullanıcıların ihtiyacını uygun fiyatla karşılamak üzere güçlü bir şekilde piyasalara müdahale edeceğiz" dedi.

Bakan Pakdemirli, dış ticaret tedbirleri konusunda da ilgili bakanlıklarla ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tüm önlemlerin alınacağını sözlerine ekledi. - ANKARA

Bakan Pakdemirli: Yem piyasalarındaki olağanüstü artışa müdahale ediyoruz

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Pakdemirli: 'Yem piyasalarındaki olağanüstü artışa müdahale ediyoruz' - Son Dakika


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