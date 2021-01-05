Bakan Pekcan: " (Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması) Noel Bayramı'ndan sonraki ikinci iş gününde böyle kapsamlı ve hayati bir anlaşmayı imzalamış olmamız, ülkemiz için büyük bir ticari diplomasi zaferidir"

-İHA-