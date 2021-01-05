Son dakika haber | Bakan Pekcan'dan Serbest Ticaret Anlaşmasıyla ilgili zafer vurgusu
05.01.2021 12:34
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Pekcan: "(Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması) Noel Bayramı'ndan sonraki ikinci iş gününde böyle kapsamlı ve hayati bir anlaşmayı imzalamış olmamız, ülkemiz için büyük bir ticari diplomasi zaferidir"-İHA-
Bakan Pekcan: " (Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması) Noel Bayramı'ndan sonraki ikinci iş gününde böyle kapsamlı ve hayati bir anlaşmayı imzalamış olmamız, ülkemiz için büyük bir ticari diplomasi zaferidir"
-İHA-
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