Bakan Pekcan: "Düzenlemeyle kuyumculuk faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz." - ANKARA

Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: Bakan Pekcan: 'Düzenlemeyle kuyumculuk faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın... - Son Dakika Ekonomi

Diyanet Vakfı rap müzikli kampanya klibi yaptı! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü

Son Dakika! Eski HDP milletvekili Tuma Çelik, yargılandığı cinsel saldırı davasında delil yetersizliğinden beraat etti

Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti