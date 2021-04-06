Son dakika haber! Bakan Pekcan: E-ticaret hacmimiz 226 milyar TL'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Pekcan: E-ticaret hacmimiz 226 milyar TL'ye yükseldi

06.04.2021 15:53
Son dakika haber! Bakan Pekcan: E-ticaret hacmimiz 226 milyar TL'ye yükseldi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Pekcan: E-ticaret hacmimiz 226 milyar TL'ye yükseldi TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılı itibari ile, ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226 milyar 200 milyon liraya yükselmiştir" dedi.

Bakan Pekcan: E-ticaret hacmimiz 226 milyar TL'ye yükseldi

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılı itibari ile, ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226 milyar 200 milyon liraya yükselmiştir" dedi.

Bakan Pekcan, bakanlık binasında düzenlenen programda, 2020 yılı e-ticaret verilerini açıkladı. Pekcan, E-Ticaret Bilgi Platformu'nu kullanan kişi sayısının kısa sürede 1 milyonu aştığını hatırlattı. Bu rakamın yüzde 31'ini 25-34 yaş arası kullanıcıların oluşturduğunu söyleyen Bakan Pekcan, "E-Ticaret Akademimizde yer alan eğitimlerden yaklaşık 48 bin kişi yararlanmıştır. Sitede yer alan 'E-Ticaret Danışmanı' özelliği, site kullanımını oldukça kolay ve kişiye özel hale getirmektedir. Faaliyete geçtiği haziran ayından bu yana yaklaşık 61 bin kişi 'E-Ticaret Danışmanı' yardımıyla sorularına cevap bulmuştur" dedi.

Pekcan, Türkiye'de halihazırda e-ticaret faaliyetinde bulunan 256 bin 861 işletme bulunduğunu, 2019'da bu rakamın 68 bin 457 olduğunu belirterek, "Burada görülen yüzde 275 gibi bir muazzam artış; e-ticaretin ülkemizde ne kadar dinamik bir şekilde geliştiğinin göstergelerinden birisidir" diye konuştu.Ardından 2020 yılı genelinde ülkede gerçekleşen e-ticaret faaliyetlerine ilişkin verileri paylaşan Pekcan, şöyle dedi: "2020 yılı itibari ile ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226 milyar 200 milyon liraya yükselmiştir. 2020 yılında sipariş adetleri 2019 yılına göre yüzde 68 artışla, 1 milyar 366 milyon adetten 2 milyar 297 milyon adede yükselmiştir. 2020 yılında kaydedilen e-ticaret tutarının; 207 milyar lira ile yüzde 91.4'ü yurt içi harcamalardan, 9,3 milyar lira ile yüzde 4.2'si diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalardan, 9,9 milyar lira ile yüzde 4.4'ü ise vatandaşlarımızın yurt dışından yaptığı alımlardan oluşmaktadır. Yine görüldüğü üzere; ülkemizde, toplam e-ticaret içindeki perakende payı ise yüzde 64 seviyesindedir."'SALGIN DÖNEMİNDE ARTIŞ TRENDİ YAKALANDI'Haziran- Aralık 2020 döneminde genel ihracat rakamının 108 milyar 71 milyon dolar, aynı dönemde e-ihracat rakamının ise 1 milyar 421 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Pekcan, şunları söyledi:

"Söz konusu altı aylık dönemde e-ihracatın genel ihracata oranı ise yüzde 1,3 olarak tespit edilmiştir. Bu oran dünyada yaklaşık yüzde 4,4'tür. 2020 yılında, e-ticaret ve genel ticaretin seyrine baktığımızda ve bu ikisini karşılaştırdığımızda; salgının başladığı dönemlerde genel ticarette düşüş gözlemlenirken, e-ticarette böyle bir düşüş görülmediği; e-ticaretin artış trendini sürdürdüğü görülmektedir. Nitekim; e-ticaret harcamalarının gayri safi yurt içi hasıladaki oranı milli gelire oranla görülen bu artış da; e-ticaretin ülkemizde nasıl dinamik bir biçimde geliştiğine dair bir diğer çarpıcı göstergedir."

Ruhsar Pekcan, Türk Lirası, E ticaret, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Pekcan: E-ticaret hacmimiz 226 milyar TL'ye yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı "Kovid yalanına inanmıyorum" diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?
Ozan Kabak, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'ne göz kırptı Ozan Kabak, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'ne göz kırptı         
16:18
Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü         
15:49
Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir         
15:31
Kamyonet takla attı, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 4 yaralı Kamyonet takla attı, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 4 yaralı         
15:22
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
'Herkes kendi kaderini yaşar' paylaşımı yaptıktan sonra göl kenarında kayboldu 'Herkes kendi kaderini yaşar' paylaşımı yaptıktan sonra göl kenarında kayboldu         
14:38
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, "Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür" demiş         
12:17
Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi         
11:53
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 16:30:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Bakan Pekcan: E-ticaret hacmimiz 226 milyar TL'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei