Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık olarak Türkiye'de elektronik ticaretle (e-ticaret) ilgili etkin politikalar gelis¸tirebilmek, sekto¨rdeki tu¨m paydas¸ları bilgilendirmek ve kamuoyunu sekto¨rle ilgili bilinc¸lendirmek adına Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni (ETBİS), Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nu ve güven damgasını hayata gec¸irdiklerini bildirdi.

Bakan Pekcan, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Dijital Tanıtım Toplantısı'nda "Elektronik Ticaret Bilgi Platformu" hakkında bilgi vererek, Türkiye'nin ilk kez derlenen e-ticaret verilerini açıkladı.

Türkiye ekonomisi ic¸in son derece stratejik bir alan olan e-ticaret sekto¨ru¨yle ilgili Ticaret Bakanlığının iki çalışmasını paylaşmak istediklerini belirten Pekcan, bunlardan ilkinin "ETBİS", diğerinin de giris¸imci ve tu¨keticilere rehber niteliğinde gelis¸tirdikleri "e-Ticaret Bilgi Platformu" olduğunu söyledi.

Pekcan, e-ticaret uygulamalarının KOBI·'lerin, u¨retici birliklerinin, belli iş kollarında faaliyet gösteren esnafın ve dıs¸ ticaret alanında nispeten tecru¨besiz firmaların ticari faaliyetlerinin gelis¸tirilmesi ve dıs¸ ticarete atılmalarının sagˆlanabilmesi bakımından bu¨yu¨k imkanlar sunduğunu ifade ederek, ku¨c¸u¨k firmaların, giris¸imcilerin, u¨reticilerin e-ticaret sayesinde u¨ru¨nlerini tu¨m du¨nyaya tanıtma ve pazarlama imkanına kavuştuğunu dile getirdi.

Kis¸ilerin ve u¨ru¨nlerin hareketliligˆinin kısıtlandıgˆı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını su¨recinde e-ticaretin o¨nemi ve degˆerinin daha da fazla ortaya çıktığına dikkati çeken Pekcan, bu c¸erc¸evede e-ticaretin gelecekteki o¨nemini artırarak su¨rdu¨receğini vurguladı.

"Vatandaşlar sitelerin güvenirliğini ETBİS'ten sorgulayabilecek"

Pekcan, e-ticaretin son yıllarda o¨nemli mesafe kaydetse de ku¨resel ekonomi ic¸inde halen go¨rece yeni bir alan olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Firmaların e-ticareti etkinlikle kullanabilmesine yo¨nelik politikalar gelis¸tirmek ic¸in bu sekto¨rle ilgili somut ve bilimsel verilere ihtiyac¸ duyulmaktadır. Bu nedenle Ticaret Bakanlıgˆı olarak oldukc¸a proaktif davranıp, u¨lkemizde e-ticaretle ilgili etkin politikalar gelis¸tirebilmek, sekto¨rdeki tu¨m paydas¸ları bilgilendirmek ve kamuoyunu sekto¨rle ilgili bilinc¸lendirmek adına ETBI·S'i, Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nu ve güven damgasını hayata gec¸irdik. ETBI·S ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nda yer alan pek c¸ok bilgi ve kaynagˆa 'eticaret.gov.tr' adresinden ulaşabilirsiniz. Burası, tu¨m firmalarımıza ve vatandas¸larımıza ücretsiz olarak açıktır."

Bu sitede yer alan o¨zelliklerden bir tanesinin de "Kayıtlı Site Sorgulama" sec¸enegˆi olduğunu belirten Pekcan, "Burası özellikle tüketicilerimizin alışveriş yapmak üzere olduğu e-ticaret sitesiyle ilgili sorgulama yapabilecekleri bir alan. Tüketicilerimiz, e-ticaret sitesi ETBİS'e üye midir, güven damgası var mıdır, tek tıkla e-ticaret sitesine ilis¸kin tanıtım ve reklamlara ve iletis¸im kanallarına ETBİS üzerinden ulaşabilecekler. Bunların o¨tesinde, e-ticaret bilgi kaynagˆı olarak tasarlanan platformumuzda bir e-Ticaret Akademisi yer almakta. Bu akademi u¨zerinden is¸letmelerimize ve tu¨keticilerimize online ve u¨cretsiz olarak e-ticaret ve e-ihracat egˆitimleri vermekteyiz. Burada e-ticaret sitesi kurulumundan e-ihracat yapılmasına kadar pek c¸ok konuyu ic¸eren 33 egˆitim videosu ile 74 egˆitim doku¨manı 'e-Ticaret Akademisi'nde vatandas¸larımızın hizmetine sunulmus¸tur." bilgilerini verdi.

"e-Ticaret danışmanı özelliği kişiye özel çözümler sunacak"

Bakan Pekcan, ayrıca, sitede yer alan "e-Ticaret Danıs¸manı" o¨zelligˆi ile site kullanımını oldukc¸a kolay ve kis¸iye o¨zel hale getirdiklerini ifade ederek, platformda ayrıca, e-ticaret konusunda gu¨ncel haber ve raporlara da yer verildiğini anlattı.

Sekto¨rel etkinliklerin de burada paylas¸ıldığını vurgulayan Pekcan, anketler du¨zenlenebildiğini, "Forum" bo¨lu¨mu¨nde is¸letmelerin ve tu¨keticilerin bir araya getirilerek fikir alıs¸veris¸inde bulunmalarının sagˆlandığını kaydetti.

"e-Ticaret Olarak KOBI·'lerin Yanındayız" kampanyasına yoğun ilgi

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlıgˆı olarak gec¸en ay Türkiye'deki e-ticaret sekto¨ru¨ temsilcilerinin katılımlarıyla "e-Ticaret Olarak KOBI·'lerin Yanındayız" kampanyasını bas¸lattıklarını hatırlatarak, "Kampanya KOBİ'lerimiz tarafından çok ilgi gördü. Bugu¨ne kadar kampanyamızdan 135 bin KOBI· yararlanmıs¸tır. Bunlardan 3 bini ilk kez e-ticaret üzerinden işlem yapan firmalar. Bu kampanya sayesinde 7 bin kişiye iş imkanı sağlandı, KOBİ'lerimize 1,2 milyar liralık ticaret hacmi kazandırılmış oldu." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, pazara giris¸te dijital faaliyetler için destek mekanizmasını da açıkladıklarını anımsatan Pekcan, bunun yanı sıra daha gu¨venli bir e-ticaret altyapısı ic¸in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile is¸ birligˆi halinde yu¨ru¨ttu¨kleri e-ticarette gu¨ven damgası uygulamasının ikinci ayagˆını kamuoyuna tanıttıklarını söyledi.

Pekcan, e-ticaret sekto¨ru¨nde ve dijital ekonominin tu¨m alanlarında firmaların yanında olmaya, onlara destek sagˆlamaya devam edeceklerini belirterek, "U¨lke olarak e-ticaretteki potansiyelimizi en iyi s¸ekilde kullanmak ic¸in o¨zel sekto¨ru¨mu¨zle birlikte yogˆun c¸alıs¸arak projelerimizi su¨rdu¨recegˆiz." dedi.