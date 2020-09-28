Son dakika haberi: Bakan Pekcan: Hollanda ile ticaret hacmimizi 15 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz

Hollanda arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere ilişkin, "Hollanda ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde ivme kazanacağını değerlendiriyoruz. 2019 yılı itibarıyla 9 milyar dolara ulaşan karşılıklı ticaret hacmimizi, 15 milyar dolar seviyelerine dengeli bir şekilde çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye- Hollanda 3'üncü Ortak Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi (JETCO) toplantısı imza törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Pekcan, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın ev sahipliğindeki toplantıya ilişkin konuştu. Türkiye'nin, Hollanda ile ilişkilerini uzun vadeli gördüklerini kaydeden Bakan Pekcan, "Hollanda ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde ivme kazanacağını değerlendiriyoruz. 2019 yılı itibarıyla 9 milyar dolara ulaşan karşılıklı ticaret hacmimizi, 15 milyar dolar seviyelerine dengeli bir şekilde çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantı sonuçlarının iyi değerlendirilip takip edilmesi gerektiğini kaydeden Pekcan, şöyle dedi: "Gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Hollanda JETCO 3. Dönem Toplantısı'nda, ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, müteahhitlik hizmetlerine, ticaretten sanayi alanındaki iş birliğine, teknolojiden özel sektörler arasında iş birliğine, ulaştırmadan çevreye kadın girişimciliğine kadar pek çok farklı başlıkta görüştük ve az önce imzaladığımız mutabakat zaptına bunları yansıttık." 'ÜLKEMİZDE DOĞRUDAN YATIRIMI BULUNAN ÜLKELER ARASINDA BİRİNCİ SIRADA'Türkiye ile Hollanda arasındaki somut ve önemli iş birliği alanlarından birinin de yatırımların karşılıklı teşvik edilmesi olduğunu dile getiren Pekcan, "Hollanda, bugüne kadar ülkemize yönelik doğrudan sermaye girişlerinde 25,7 milyar dolar doğrudan yatırım gerçekleştirmiş olup yüzde 15,9 pay ile ülkemizde doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında birinci sırada yer almaktadır. Türkiye'den iş insanlarımızın da Hollanda'da yaptıkları yatırımların tutarı 14 milyar doları bulmuştur. Bu rakamlar göstermektedir ki Türk iş insanları en çok Hollanda'da yatırım yapmaktadır" açıklamasında bulundu.

Pekcan ayrıca, Türk müteahhitlik firmalarının Hollanda'da bugüne kadar 548 milyon dolar tutarında 6 proje üstlendiğini belirterek, Türkiye'den firmaların gelecek dönemde Hollanda'da daha fazla proje üstlenmelerini beklediklerini, Türk ve Hollandalı müteahhitlerin üçüncü ülkelerde iş birliği yapabileceğini öngördüklerini söyledi.

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Haber- Kamera: Fatih ERDOĞAN/ANKARA,