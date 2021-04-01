Son dakika haber... Bakan Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranı, Mart ayında geçen seneye göre 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2 olmuştur."
01.04.2021 12:00
Son dakika haberler: Bakan Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranı, Mart ayında geçen seneye göre 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2 olmuştur.
Bakan Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranı, Mart ayında geçen seneye göre 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2 olmuştur." - ANKARA
Mart, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... Bakan Pekcan: 'İhracatın ithalatı karşılama oranı, Mart ayında geçen seneye göre 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2 olmuştur.' - Son Dakika Ekonomi
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