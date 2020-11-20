Son dakika haber! Bakan Pekcan'ın annesi vefat etti (2) - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Pekcan'ın annesi vefat etti (2)
20.11.2020 02:55
Son dakika habere göre BAKAN PEKCAN'A TAZİYE MESAJLARICumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendinin muhterem validesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.
BAKAN PEKCAN'A TAZİYE MESAJLARI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendinin muhterem validesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise paylaştığı taziye mesajında "Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan Hanımefendinin, vefat eden kıymetli annesine Allah'tan rahmet, değerli Bakanımıza, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kaydetti.
Haber: ANKARA,
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