Son dakika haber: Bakan Pekcan "Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Pekcan "Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı"nda konuştu Açıklaması

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığın proje ve destekleriyle kadın esnaf sayısının son 1 yılda 33 bin arttığını belirterek, bu sayıyı daha yukarıya çekmeyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve uluslararası ticaret ortamındaki daralmalara rağmen daha fazla kadının ekonomik hayata...

Son dakika haber: Bakan Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığın proje ve destekleriyle kadın esnaf sayısının son 1 yılda 33 bin arttığını belirterek, bu sayıyı daha yukarıya çekmeyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve uluslararası ticaret ortamındaki daralmalara rağmen daha fazla kadının ekonomik hayata ve uluslararası pazarlara entegre olmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Pekcan, Aksaray'da düzenlenen "Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi" kapsamındaki çalıştaya video konferans yöntemiyle katıldı.

Çalıştaydaki konuşmasında, Aksaray'da 4 gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini ve "Kooperatifçilik Otobüsü"nün ilçeleri ziyaret edeceğini dile getiren Pekcan, bu kapsamda özellikle kadın girişimcilerin, çiftçilerin, üreticilerin ihtiyaçlarını ortaklaşa gidermek için kooperatifleşme fikirleri toplayarak, uygun görülenleri projelendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kooperatiflerin tarımsal ürünlerden ulaştırmaya, eğitimden enerjiye kadar çok farklı alanlarda faaliyet gösterdiklerine işaret eden Pekcan, "Kooperatifleşme yolunda özellikle kadın girişimcilerimizin bir araya gelerek nasıl katma değer yarattığını birçok başarılı örnekte görüyoruz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kooperatif işletmelerin doğru yapılandırıldıkları zaman ekonomilere çok kritik katkılar sağladıklarını görüyoruz." dedi.

Kooperatiflerin kadınların iş gücüne ve ekonomik hayata entegrasyonunu hızlandırdığını anlatan Pekcan, Bakanlık olarak kadınların ve ekonomik hayata entegrasyon sağlayamamış dezavantajlı grupların üretken bir ekosisteme dahil olmalarını hedeflediklerini kaydetti.

Pekcan, Türkiye'nin kültürel mirası ve bereketli topraklarıyla kooperatifçiliğin gelişimi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, "Tarımsal ürürünlerde, el sanatlarında, sanayi ve ticarette, turizme dönük faaliyetlerde yerel potansiyellerimiz, yerel dinamiklerimiz oldukça güçlü, yaratıcı ve üretken. Kooperatiflerimiz, bu yerel dinamikleri hayata geçirmede son derece önemli roller üstleniyor." diye konuştu.

Kadın kooperatiflerin giderlerine hibe desteği

Bakanlık olarak tüm imkanlarla kadın girişimcilerin ve kooperatiflerin yanında olmayı amaçladıklarını belirten Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi Projesi'ne de (KOOP-DES) değindi.

Bakan Pekcan, KOOP-DES'in, kooperatiflerin üretim ve istihdama katkı sağlayacak sürdürülebilir projelerine hibe desteği verdiğini belirterek, bu yıl ilk uygulama olarak kadın kooperatiflerine yönelik destek başvurularının 15 Temmuz'dan itibaren alındığını ifade etti.

Pekcan, bu kapsamda kooperatiflerin makine, ekipman alımları, açılacak yaşlı, engelli ve çocuk bakım merkezlerinin demirbaş ihtiyaçları, üretilen ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımları ve nitelikli personel alınıma destek sağlanacağını bildirerek, "Aksaray'da faaliyet gösteren kooperatiflerimizin bu tip giderlerinin yüzde 75'ine kadar, maksimum 150 bin liraya kadar hibe vereceğiz. Beklentimiz kadın kooperatiflerimizin başarılı olması." dedi.

"Kooperatiflerimizin ihracat yapmasını istiyoruz"

Ticaret Bakanlığının, kadınların iş ve ticaret hayatına atılmaları noktasındaki faaliyetleri hakkında da bilgi veren Pekcan, şunları söyledi:

"Tüm projelerimiz ve desteklerimiz sayesinde kadın esnaflarımızın sayısı 325 bin 794'e ulaştı. Son 1 yılda kadın esnaf sayımız 33 bin arttı. Hedefimiz bunu daha da yukarıya çekmek. Pandemi ve uluslararası ticaret ortamındaki daralmalara rağmen daha fazla kadınımızın ekonomik hayata ve uluslararası pazarlara entegre olmasını sağlamak."

Pekcan, kooperatifçilik faaliyetlerinin Türkiye ekonomisi için önemine de değinerek, şunları kaydetti:

"Yerel kalkınmanın hızlandırılması, yerelde katma değer yaratılması, istihdamın oluşturulması ve göçün önlenmesi, kadınlarımız ve ekonomik hayata entegre olamamış dezavantajlı grupların ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanması ve çok önemli getirileri olan kooperatifçilik faaliyetlerininin yürütülmesi için Bakanlığımız tüm destekleriyle yanınızda. Kooperatiflerimizin tüm dünyaya mal ve hizmet pazarlayabilmeleri ve ihracat yapar konuma gelmelerini arzu ediyoruz. İhracat alanında çok başarılı kooperatifimiz mevcut."

Bakan Pekcan, kadın girişimciler sayesinde Aksaray'ın ihracatını daha da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 13:39

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Bakan Pekcan 'Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı 4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Dünyanın en kaliteli incirlerinden 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu başladı Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı         
15:29
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı         
15:20
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor         
15:11
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi         
14:48
"Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası         
14:38
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz         
14:35
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti         
14:28
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı         
14:12
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı         
13:47
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım         
13:33
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı         
13:16
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi         
13:15
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor         
12:47
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı         
11:45
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı         
11:38
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor         
11:31
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı         
11:07
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti         
10:54
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu         
10:49
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor         
10:48
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye         
10:43
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş         
10:39
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada         
09:54
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı         
09:45
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor         
09:42
Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı         
09:35
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı         
08:59
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor         
08:57
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik         
08:35
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar         
04:24
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2020 20:06:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Bakan Pekcan "Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei