Son dakika haber... Bakan Pekcan: "Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı"
01.04.2021 13:01
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Pekcan: "Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı" -"Mart'ta ithalat yüzde 25,8 artışla 23,68 milyar dolar oldu.
Bakan Pekcan: "Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı"
-"Mart'ta ithalat yüzde 25,8 artışla 23,68 milyar dolar oldu. Mart'ta ticaret açığı 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti"
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... Bakan Pekcan: 'Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı' - Son Dakika Ekonomi
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