Son dakika haber... Bakan Pekcan: "Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı"

Bakan Pekcan: "Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı"

-"Mart'ta ithalat yüzde 25,8 artışla 23,68 milyar dolar oldu. Mart'ta ticaret açığı 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı.