Son dakika haber! Bakan Pekcan: "Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan esnafın sorunu en öncelikli meselimizdir"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs nedeniyle esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunları bildiklerini belirterek, "Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan esnafın sorunu en öncelikli meselimizdir." dedi.

Bakan Pekcan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in de bulunduğu heyetle Şanlıurfa Valiliğinde kentteki esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelip, talep ve önerilerini dinledi.

Salgının bütün dünya ülkelerinde hem ekonomik hem sağlık alanında yıkıcı bir etki yaptığını hatırlatan Pekcan, "Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan esnafın sorunu en öncelikli meselimizdir. Esnaf ve sanatkarımızın pandemiden en çok etkilenen kesim olduğunun farkındayız. Bunun için de elimizden gelen her türlü desteği, krediyi ve yardımı sağlama konusunda kararlıyız." diye konuştu.

Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarın çok etkilendiğinin farkında olduklarını ve bu sıkıntıların en kısa sürede giderilebilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükumet olarak destekleri artırma gayretinde olduklarını dile getirdi.

Şanlıurfa'nın ihracat rakamlarını artırmak için ciddi manada gayret göstereceklerini vurgulayan Pekcan, şehrin potansiyeline uygun bir ihracat rakamına çıkmasını hedeflediklerini vurguladı.

TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül de devletin desteğiyle kredi borçlarının ertelendiğine dikkati çekerek, bu konuda Ticaret Bakanlığına katkılarından dolayı teşekkür etti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise esnaf ve sanatkarın biraz daha sabretmesini beklediklerini vurgulayarak, devletin milleti ve esnafı için gereğini yapacağına inandıklarını dile getirdi.

Toplantının açılış konuşmalarının ardından esnaf ve sanatkarlar talep ve önerilerini dile getirdi.

Bakan Pekcan ve beraberindeki heyet toplantının ardından da kent merkezinde ziyaret ettikleri esnafla sohbet etti.

Karşılaştığı çocuklarla da sohbet eden Pekcan ve beraberindekiler, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Pekcan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü de makamında ziyaret etti.