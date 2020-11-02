Bakan Pekcan: " Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz."

Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Bakan Pekcan: 'Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz.' - Son Dakika Ekonomi

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