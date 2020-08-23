Son dakika haber... Bakan Selçuk: "157 bin ihtiyaç sahibine 90 milyon lira ödeme yapacağız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplamda 90,1 milyon lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, Ağustos ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin 24 Ağustos itibariyle başlayacağını bildirdi. Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 800 TL destek verdiklerini belirterek, 24 bin ailenin hesabına 16,9 milyon yatıracaklarını söyledi. Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırarak 100 TL'den 150 TL'ye çıkardıklarını anımsatan Selçuk, "2 aylık periyotlarla 300 TL düzenli nakdi yardım yapıyoruz. Bu kapsamda bu ay bin 200 ihtiyaç sahibine, 284 bin TL ödeme yapacağız" bilgisini verdi.

Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadının da yanında olduklarını ifade ederek, "89 bin ihtiyaç sahibi kadınlarımıza toplam 57,8 milyon TL ile destek sağlayacağız" diye konuştu.

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için aylık 150 TL destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, 39 bin kişinin hesabına toplam 11,6 milyon TL yatıracaklarını kaydetti. Selçuk, ayrıca, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, "2 bini aşkın ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL destekte bulunacağız" şeklide konuştu.

Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Ağustos 2020 itibarıyla, diğer ödemelerinin de 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi. - ANKARA