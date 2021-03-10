Son dakika haber... Bakan Selçuk: "2021 yılında üretimi tamamlanan bin 500 materyal seti bin 500 okulumuza gönderilecek" - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Selçuk: "2021 yılında üretimi tamamlanan bin 500 materyal seti bin 500 okulumuza gönderilecek"

10.03.2021 23:15

Son dakika gelişmesine göre Bakan Selçuk: "2021 yılında üretimi tamamlanan bin 500 materyal seti bin 500 okulumuza gönderilecek" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim materyalleri dağıtım törenine katıldı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim ihtiyacı için üretilen materyallerin dağıtım törenine katıldı.

Bakan Selçuk: "2021 yılında üretimi tamamlanan bin 500 materyal seti bin 500 okulumuza gönderilecek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim materyalleri dağıtım törenine katıldı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim ihtiyacı için üretilen materyallerin dağıtım törenine katıldı. Bakan Selçuk, "2021 yılında üretimi tamamlanan bin 500 materyal seti bin 500 okulumuza gönderilecek. Materyal üretim çalışmalarıyla hedefimiz özel gereksinimli öğrencilerimiz için okullarımızı dünya standartlarımızla donatmak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da bulunan Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretimi tamamlanan özel eğitim materyallerinin dağıtım töreninde konuştu. Bakan Selçuk, "Gerçekten müthiş bir performans sergiledi arkadaşlarımız, eğitim tarihinde görülmedik ölçüde. Öğretmenlerimize yönelik, öğrencilerimize yönelik, velilerimize yönelik kitaplar ve materyaller ziyadesiyle üretildi. Bunları da sıklıkla paylaşma imkanı da buluyoruz. Bu materyaller çocuklarımızın eğitim öğretim sürecindeki görsel, işitsel, dokunsal özelliklerine hitap eden ve arkasında büyük bir bilimin yattığı materyaller. Bu materyallerin çocuklarımıza ve okullarımıza ulaşmasıyla da eğitim öğretimin kalitesinin geliştirilmesi hususunda da büyük bir adım atmış oluyoruz. Engelli bireylerin hak ettikleri yaşam düzeylerine kavuşabilmeleri için eğitim imkanlarının daha da düzeltilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Materyallerin üretiminde meslek liseleri de görev aldı

Materyallerin üretim sürecinde mesleki liselerin de yer aldığını vurgulayan Bakan Selçuk, "Bugün tanıtımını yapmış olduğumuz materyaller, normal gelişim gösteren öğrencilerimizin öğrenim gördüğü okullarımızda öğrenim gören hafif, orta, ağır düzeyde zihinsel yetersizliği, otizmi, görme engeli, işitme yetersizliği olan bireylere, çocuklara yönelik bir takım çalışmalar. Bunlar kavram, okuma-yazma, bilişsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, sosyal uyum, sosyal iletişim gibi alanlara yönelik materyaller ve her birinin de müfredattaki belli kazanımlarla bağlantısı oluşturulmuş durumda. Öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini zenginleştirmeyi hedeflediğimiz bu materyallerin Ders Aletleri Yapım Merkezi ve meslek liselerimiz tarafından üretilmiş olmasının çok ayrı bir önemi var. Yani eğitim öğretimin tüm paydaşları el birliğiyle, işbirliğiyle bir okul için bir şey üretiyorlar. Meslek liselerimizin bu alandaki çalışmalarının öğrenme kalitesine yönelik olarak da ortaya çıkmış olması bizim için önemli bir sevinç kaynağı" şeklinde konuştu.

Bin 500 okula bin 500 materyal gönderilecek

Özel gereksinimli öğrenciler için üretilen bu materyallerin zararlı kimyasallardan uzak biçimde üretildiğinin altını çizen Selçuk, "Materyaller üretilirken malzemelerin fiziksel, mekanik ve kimyasal açıdan öğrencilerimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde üretilmiş olması da elbette ayrı bir kıymet. Bu materyallerin ergonomik olarak sınıf içine uygun, öğrencilerin yaş grubuna uygun olarak üretilmiş olması da eğitimsel çabamızın ayrı bir boyutu. 2019 ve 2020 yıllarında özel eğitim öğretmenlerimizin de içinde bulunduğu uzman ekip tarafından üretilen bu materyaller 81 ilimizde toplamda 6 bin 600 özel eğitim sınıfımıza ve okulumuza gönderildi. 2021 yılında ise üretimi tamamlanan bin 500 materyal seti bin 500 okulumuza gönderilecek. Materyal üretim çalışmalarıyla hedefimiz özel gereksinimli öğrencilerimiz için okullarımızı dünya standartlarımızla donatmak. Böylece potansiyelimizi en yüksek seviyeye çıkarmayı da amaçlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Ziya Selçuk, konuşmasının ardından üretilen materyalleri inceleyerek bilgi aldı. Daha sonra üretilen materyallerin dağıtılması için yola koyulan 2 tırı yolcu eden Bakan Selçuk, materyal üretiminde emeği geçen çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çekindi.

Son dakika haber... Bakan Selçuk: 2021 yılında üretimi tamamlanan bin 500 materyal seti bin 500 okulumuza gönderilecek
Son dakika haber... Bakan Selçuk: 2021 yılında üretimi tamamlanan bin 500 materyal seti bin 500 okulumuza gönderilecek
Son dakika haber... Bakan Selçuk: 2021 yılında üretimi tamamlanan bin 500 materyal seti bin 500 okulumuza gönderilecek
Son dakika haber... Bakan Selçuk: 2021 yılında üretimi tamamlanan bin 500 materyal seti bin 500 okulumuza gönderilecek

Ziya Selçuk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Selçuk: '2021 yılında üretimi tamamlanan bin 500 materyal seti bin 500 okulumuza gönderilecek' - Son Dakika


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