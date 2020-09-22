Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamında belgeyi alan 885 bin kişinin, 775 milyon lira tutarındaki sınav ve belge ücretlerinin karşılandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Mesleki Yeterlilik Belgesiyle nitelikli iş gücünü artırmayı ve iş kazalarını en aza indirmeyi hedeflediklerini belirterek, son tebliğde yer alan 26 meslekle belge zorunluluğu getirilen meslek sayısının 143'e çıkarıldığını aktardı.

Bu kapsamda, geçen yıl ve bu yıl 540 bin kişinin Mesleki Yeterlilik Belgesi almasını sağladıklarını belirten Selçuk, Mesleki Yeterlilik Kurumu kurulduğundan bu yana, belgeyi alan 885 bin kişinin 775 milyon lira tutarındaki sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandığını kaydetti.

Selçuk, yapılan bu sınavlar sonucunda Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücü sayısının arttığını, 1 milyon 90 bin 35 kişinin, 1 milyon 148 bin 780 belge aldığını bildirdi.