Son dakika gündem: Bakan Selçuk, Ankara'da köy muhtarları ile buluştu - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da köy muhtarları ile bir araya geldi. Selçuk, köylerdeki üretim bilincinin gelişmesi için muhtarlardan öncülük etmesini istedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı köy muhtarları ile bir araya geldikten sonra Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "Neden 25 bin köy muhtarına mektup yazdım? Çünkü köylerimizde üretim bilincini geliştirmek için başlattığımız Halk Eğitimi Kursları'mıza öncülükleri, hedefe ulaşmamız için çok önemli. Bugün Ankara Gölbaşı muhtarlarımızla buluştuk. Her birinden ricam, en az bir kursla başlayalım" ifadelerini kaydetti.

Haber: ?ANKARA,