Son dakika haber | Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 24 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber | Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 24 yaralı

10.03.2021 11:47

Edinilen son dakika haberine göre Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 24 yaralıBATMAN Sason'da, öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün uçurumdan yuvarlanması sonucu öğrenci Yasemin (16)- Selim (18) Barlık kardeşlerin yaşamını yitirdiği ve 24 kişinin yaralandığı...

Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 24 yaralı

BATMAN Sason'da, öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün uçurumdan yuvarlanması sonucu öğrenci Yasemin (16)- Selim (18) Barlık kardeşlerin yaşamını yitirdiği ve 24 kişinin yaralandığı kazanın ardından servisin 14 kişi kapasiteli olduğu ortaya çıktı. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kaza, sabah saatlerinde Gürgenli köyü mevkisinde meydana geldi. Gürgenli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini taşıyan Eşref Yavuz, 72 BC 774 plakalı ve 14 kişi kapasiteli servis minibüsüne iddiaya göre, bölgede çalışan tekstil işçilerini de aldı. Seyir halindeyken, Yavuz'un kontrolünden çıkan minibüs, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki köylüler, kurtarma çalışması başlatıp, ekiplere ihbarda bulundu.

YARALILAR İÇİN SEFERBER OLDULAR

Servis minibüsünün devrildiği engebeli bölgeye ulaşmak için jandarma, AFAD ve köylüler seferber oldu. Oluşturulan insan zinciri yöntemiyle yaralılar, sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Kaza yerinde ulaşılan 26 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan öğrenci Yasemin ve Selim Barlık kardeşler yaşamını yitirdi.

VALİ ŞAHİN: SERVİS KAPASİTESİNİN ÜZERİNDE YOLCU ALINMIŞ

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü Sason Devlet Hastanesi'ne gelen Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Vali Şahin, yaralıların yakınlarına 'geçmiş olsun' dedi. Daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Şahin, kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kazaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını söyleyen Şahin, "Sason ilçesinin Gürgenli İmam Hatip Lisesi'nin öğrenci servis aracı virajı alamayarak devrildi. Maalesef 2 evladımızı kaybettik, 3'ü ağır olmak üzere 24 yaralımız var. Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Hem adli hem de idari tahkikata başladık. Servisin kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı görülüyor. Öğrenciler dışında vatandaşlar da var. Yaralılara acil şifalar, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

BAKAN SELÇUK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybeden öğrencilere başsağlığı diledi. Bakan Selçuk, mesajında "Batman'dan gelen okul servisi kazası haberinin hüznüyle başladık güne. Hayatını kaybeden evlatlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerimizin acılarını yürekten paylaşıyorum. Tedavi altındaki yavrularımızın sağlık durumlarını yakından takipteyiz. Şifa ile kavuşmak duasıyla" dedi.

GÖRGÜ TANIĞI, KAZA ANINI ANLATTI

Öte yandan kazanın görgü tanığı ve yaralıları kurtarma çalışmasına katılan Muhittin Yavuz, o anları anlatırken, "Servis aracı virajı alamadı. Uçurumdan yuvarlanan araçtakilerin yardımına koştuk. Bazılarına müdahale ettik. Yaralıların bir bölümü Batman'a, bir bölümü de Sason'daki hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

Son dakika haber | Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 24 yaralı
Son dakika haber | Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 24 yaralı
Son dakika haber | Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 24 yaralı
Son dakika haber | Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 24 yaralı
Son dakika haber | Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 24 yaralı
Son dakika haber | Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 24 yaralı
Son dakika haber | Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 24 yaralı
Son dakika haber | Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 24 yaralı
Son dakika haber | Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 24 yaralı
Son dakika haber | Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 24 yaralı
Son dakika haber | Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 24 yaralı

Ziya Selçuk, Batman, Mevla, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 24 yaralı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı
10 katlı binanın çatısından atlayan 14 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi 10 katlı binanın çatısından atlayan 14 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi         
21:15
Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak         
20:48
Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi         
20:09
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor         
18:20
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var         
17:23
Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı         
15:59
Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor         
14:23
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 21:25:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 24 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei