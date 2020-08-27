Son dakika haber... Bakan Selçuk: "Çocuklarımızın iyiliği öğretmenlerimizin iyiliğinden geçiyor" - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Selçuk: "Çocuklarımızın iyiliği öğretmenlerimizin iyiliğinden geçiyor"
Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüde konuşması Kurs belgesi verilmesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile CİSCO Network Akademi iş birliğinde düzenlenen...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüde konuşması
Kurs belgesi verilmesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile CİSCO Network Akademi iş birliğinde düzenlenen mesleki gelişim programında konuştu. (3)
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