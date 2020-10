Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasından yararlanmış 640 genci, kurayla kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) düzenlenen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Bakan Selçuk, "Sizlerin vatanına ve milletine bağlı, geleneklerine ve değerlerine sahip çıkan, yüksek ahlak sahibi bireyler olarak atanacağınız kurumlarda çalışacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"2002'den bu yana sosyal koruma şemsiyemizi her anlamda bütün vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde genişlettik"

Korona virüs önlemleri kapsamında yapılan törende Bakan Selçuk, "Gönül isterdi ki 640 gencimizin tamamı ile geniş bir salonda buluşarak atamaları yapalım. Fakat Covid-19 salgını sebebiyle sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde temsilen Ankara'dan atanacak gençlerimiz ile bir aradayız. Diğer gençlerimizde başarılar diliyorum. Her ferdimizin her gencimizin önündeki engelleri aşabileceği taşıyacağı potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebileceği bir toplum düzenini savunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002'den bu yana sosyal koruma şemsiyemizi her anlamda bütün vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde genişlettik. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak toplumun her kesimini ilgilendiren hayati konularda görev ve sorumluluklar taşımaktayız. Dolayısıyla aileyi, neslimizi, çocuklarımızı, kadınlarımızı, engellilerimizi, yaşlılarımızı, işçilerimizi, işverenlerimizi, emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerimizi, şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi korumak görevini taşımaktayız. Bütün bu toplum kesimini koruma çalışmalarımızı da 'Sosyal Koruma' olarak adlandırıyoruz. Buna dair bütün uygulamalarımızı, düzenlemelerimizi biz sosyal koruma kalkanı altında şekillendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"2014'ten bu yana kurumsal sınav uygulamasından merkezi yerleştirme usulüne geçtik"

"Bizim çabamız sizlerin hayata daha hazırlıklı şekilde başlamanızı sağlamak" diyen Bakan Selçuk, "Gençlerimizin kamu kurumlarına atanmasında, 2014'ten bu yana kurumsal sınav uygulamasından merkezi yerleştirme usulüne geçtik. Yaptığımız düzenlemeyle hak sahipliğini kazanmada başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardık. 2018 yılında yaptığımız yasal düzenleme ile gençlerimize artık mühendis, öğretmen, hemşire, avukat, tekniker vb. mezun oldukları alanlara göre atanma imkanı getirdik. Nitekim bu yerleştirme işlemlerinde de gençlerimizi kamu kurumlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda talep ettikleri unvanlara yerleştireceğiz. Bu yönüyle başarı gösteren gençlerimiz toplumda rol model olarak da akranlarına güzel örnek olmaya devam edeceklerine inanıyorum. Daha önce ataması yapılan 2 bin 250 gencimizi de bu unvan değişikliğinden faydalandırdık" diye konuştu.

"Yarına bırakacağımız en büyük mirasımız, ülkenin geleceğinin teminatı sizlersiniz"

Yılda bir kez yapılmakta olan devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesini artık yılda 3 kez yaptıklarını hatırlatan Bakan Selçuk, "Kayıp yaşamamanızı hedefliyoruz. Özel Sektör İstihdam Teşviki Uygulaması ile de 4 bin 500'ü aşkın gencimizin istihdamını sağladık. Geçmişten günümüze bakacak olursak; 2002'den bugüne Hükümetlerimiz döneminde işe yerleştirdiğimiz gencimizin sayısı 33 bine yaklaştı. Bugün de 640 kişi tercih yapmış olup bugün bu gençlerimizi kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmesini gerçekleştireceğiz. Toplam hak sahibi sayışımız 54 bine yaklaşmış olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Bakanlığımız ve bakanlığımızın bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarında 450'ye yakın devlet koruması ve bakımı altında yetişmiş memurumuzla birlikte çalışıyoruz. Sizlerle beraber çalışmak da büyük bir mutluluk. Bugün ise bu yerleştirme töreninde ilkokul/ortaokul/ ilköğretim seviyesinde lise seviyesinde ön lisans seviyesinde Lisans seviyesinde birçok gencimiz var. 640 gencimizi kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmesini yapacağız. Sizler hangi yaşta, konumda ve durumda olursanız olun, sizler bizim evlatlarımızsınız. Sizinle hukukumuz, sizin belli bir yaşa gelmenizle kesilen bir hukuk değil. Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanınızdadır. Sizlerin başarısı bizim başarımız, sizlerin mutluluğu hepimizin mutluluğu. Hamdolsun ki, bugün bu salonda yüzü gülen, mutlu çocuklar, özgüvenli, bilinçli gençler görüyorum. Sizlerin vatanına ve milletine bağlı, geleneklerine ve değerlerine sahip çıkan, yüksek ahlak sahibi bireyler olarak atanacağınız kurumlarda çalışacağınıza inanıyorum. Yarına bırakacağımız en büyük mirasımız, ülkenin geleceğinin teminatı sizlersiniz" şeklinde konuştu.

"Sizleri bekleyen parlak istikbalde geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye'sini kuracağınıza inancım tamdır"

Ataması yapılacak gençlere kamu görevinin milletin hizmetinde olmak anlamına geldiğinin altını çizen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugün inşallah kariyerlerinize hayırlı bir başlangıç yapacaksınız. Birer kamu görevlisi olarak atanacağınız kurumlarınızın ve görev yerlerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Kamu görevi, milletin hizmetinde olmak anlamına gelir. Bu yönüyle sıradan bir iş değil. Halka hizmet hakka hizmettir anlayışıyla bütün insanlara faydalı olacağınıza inanıyorum. 'Türk bayrağının dalgalandığı her yer vatandır' bilinciyle çalışmalısınız. Her bir ilimiz çok güzel. Ben de çocukluğumdan itibaren Türkiye'nin birçok ilinde dolaşmış memur bir babanın evladıyım. Türkiye'nin her ili hizmet etmek için çok güzel. Sizler de bu anlayışla gittiğiniz her yerde çok güzel çalışmalara imza atacaksınız. Sizleri bekleyen parlak istikbalde geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye'sini kuracağınıza inancım tamdır" diye konuştu.

"Bütün sosyal koruma çalışmalarımızı aile odaklı olarak yürütmekteyiz"

"Çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak bizim için sosyal bir sorumluluktan öte aslında vicdani ve ahlaki bir sorumluluk" diyen Bakan Selçuk konuşmasına şöyle devam etti:

"Hiçbir şey onların yüzündeki tebessüm kadar kıymetli değil. Onların hayata atılmasının her anlamda da yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bakanlık olarak da çocuklarımızın yüksek yararı ve çocuklarımıza uygun psikososyal ortamlarda gelişimi için her türlü gayret ve çabayı dün olduğu gibi bugün de yarın da göstermeye devam edeceğiz. Çocuklar bizim en değerli varlıklarımız. İnanıyoruz ki her çocuğun aile yanında sağlıklı bir şekilde büyümesi, en iyi şartlarda eğitim görmesi, çevresine, ülkesine ve insanlığa faydalı bir birey olarak yetişmesini arzuluyoruz. Dolayısıyla bütün sosyal koruma çalışmalarımızı aile odaklı olarak yürütmekteyiz. Öncelikle istiyoruz ki çocuklarımız büyümelerini aile yanında devam ettirsinler. Hem fiziksel hem psikolojik hem de sosyopsikolojik anlamda gerekli şartları öncelikle aile ortamında buluşturmaya çalışıyoruz. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise devlet olarak biz çocuklarımızın yanındayız."

"Son 2 yılda koruyucu aile yanındaki çocuk sayımız 7 bin 267'ye, evlat edindirilmiş çocuk sayımız ise 17 bin rakamının üzerine çıktı"

Koruyucu aile ve evlat edindirilmiş çocuk sayılarına değinen Bakan Selçuk, "Bugün Türkiye'de aileleri yanında sosyoekonomik destek hizmetimizden yararlanan 131 bini aşkın çocuğumuz var. Ayrıca okul dışı zamanlarda kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanları sağlamak amacıyla da Okul Destek Projesi'ni başlattık. 23 ilde başlayan projeyi 81 ile yaygınlaştırdık. Bugüne kadar 16 bini aşkın çocuğumuz bu okul destek projesinden yararlanıyor. Kendi aileleri yanında olamayan çocuklarımızı koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetinden yararlandırıyoruz. Son 2 yılda çalışma arkadaşlarımızın göstermiş olduğu özveri sonucunda koruyucu aile yanındaki çocuk sayımız 7 bin 267'ye, evlat edindirilmiş çocuk sayımız ise 17 bin rakamının üzerine çıktı. Dolayısıyla biz istiyoruz ki daha fazla çocuğumuz koruyucu ailelerin yanlarında olsun. Evlat edindirebilelim onları. Her çocuğun bir aile yanında büyümesini hedefliyoruz. Hep söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse kimsesiz değil. Devlet olarak bütün çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"4 gencimiz yüksek lisans olmak üzere 774 gencimiz üniversitelerde öğrenim görmekte"

Bugün itibariyle 14 bin çocuğa Çocuk Evi, Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Destek Merkezi gibi kuruluşları ile hizmet ettiklerini belirten Selçuk, "Artık eskisi gibi yurt tipi, yuva gibi kuruluşlarımız yok. Dolayısıyla çocuklarımıza aile ortamını aratmayacak şekilde Çocuk Evi, Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Destek Merkezlerimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Devlet korumasındaki çocuklarımızın eğitim hayatlarının her aşamasında da onları desteklemeye devam ediyoruz. Halihazırda 286 gencimiz ön lisans yapıyor. 484 gencimiz ise lisans eğitimini sürdürmekte. 4 gencimiz ise yüksek lisans olmak üzere 774 gencimiz üniversitelerde öğrenim görmekte. Bu sene YKS'ye giren 650 çocuğumuzdan 292'si yükseköğretim programlarına yerleşti. Bunlardan ilk 100 bine giren 34 çocuğumuzun başarıları bizleri gururlandırdı. İnanıyorum gelecek senelerde ilk 100 bine giren çocuklarımızın sayısı artacak. Ayrıca lise giriş sınavlarında koruma altında bulunan 30 çocuğumuz, SED okul destek projesi, desteklediğimiz 95 çocuğumuz ise yüzde 10'luk dilime girmeyi başardılar. Bu başarılar ile onur duyuyoruz. Çocuklarımızın gerek akademik başarıları gerekse kültür, sanat ve spor gibi her alanda destekliyoruz. Sizler spor ve sanatla uğraşan, milli ve manevi değerlere bağlı, geleceğe umutla bakan vatan millet sevdalısı olarak yetişebilin. Bu zamana kadar gerçekleştirilen koruyucu önleyici faaliyetlerin yanı sıra bir konuya daha önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"81 ilimizde 174 Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi kurduk"

Çocuğa yönelik istismar, şiddet, ihmal gibi vakalara ilişkin kurulan birim ve ekiplerden bahseden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla 81 ilimizde Uzman Müdahale Ekiplerimizi oluşturduk. Çocuklarımızı risklere karşı korumak ve zamanında müdahaleler yapabilmek amacıyla 81 ilimizde 174 Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi kurduk. Okul devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama riski olan veya suça yönelme riski bulunan çocukları tespit ettik ve yakından ilgilenmeyi hedefliyoruz. 'Çocuğunun senin üzerinde hakkı var' Hadis-i Şerifinin yüklediği sorumlulukla, her biri biricik emanetler olan çocuklarımızı okumaya teşvik ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"0-6 yaş aralığındaki çocuklar için uygun içerikli kitap listeleri oluşturulması projesini başlattık"

"Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuz da artık daha etkin şekilde ailelerimizin desteği ile ilerlemekte" diyen Bakan Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bütün çocuklarımızın gelişen dünyada dijital mecraların daha fazla olduğu dünyada onları dijital içeriklere karşı da koruyabilmek amacımız. Onları okudukları kitaplara yönelik; muzır neşriyata karşı da koruyabilmek. 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için uygun içerikli kitap listeleri oluşturulması projesini başlattık. Proje kapsamında 2020 yılı Eylül sonu itibarıyla 1040 kitabı inceledik. Bunların uygun olanları da web sitemizde yayınlamaya devam ediyoruz. Buradan bütün ailelere çağrıda bulunmak isterim. Bir kitaba dair çekinceleri varsa lütfen bize bildirsinler. Biz bu kitabı incelemeye alalım. Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuz da artık daha etkin şekilde ailelerimizin desteği ile ilerlemekte. Bir diğer konuda çocuklarımızı dijital mecralardan koruyabilmek. Hepimiz bu mecraları kullanıyoruz. Dijital mecraların büyük tehlike ve riskleri de var. Bu dijital ortamlarda çocuklarımızın karşılaşacağı riskleri tespit edebilmek onları bu risklere karşı koruyabilmek için çalışmalar yürütmekteyiz. Bakanlığımız bünyesinde 'Sosyal Medya Çalışma Grubu'nu kurduk. Sosyal Medya Çalışma Grubu olarak bugüne kadar toplam 876 içeriğe müdahalede bulunduk. Bu içeriklere dair de bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak isterim. Gördüğünüz riskli içerikleri paylaşarak, retweet ederek, çoğaltarak aslında kötülükleri yaymış oluyoruz. Riskleri elemine etmek için bize iletsinler, bizler önleyebilelim."

"Hiçbir özgürlük, ifade ve yayın özgürlüğü de dahil olmak üzere, çocuk istismarına gerekçe ve kalkan olamaz"

Gerek internette gerekse diğer mecralarda çocukların ihmal edildiği, şiddete uğradığı ya da istismar edildiği herhangi bir programa karşı mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Basında da TV'lerde de çocuklarımızın ihmal, şiddet, istismar içeren diziler, yayınlar, programlar bulunmakta. Bunlara RTÜK olsun diğer ilgili kuruluşlarımızla beraber müdahale etmeye gayret ediyoruz. Hiçbir özgürlük, ifade ve yayın özgürlüğü de dahil olmak üzere, çocuk istismarına gerekçe ve kalkan olamaz. Çocuklarımızın istismarına hep beraber bir seferberlik ruhuyla mücadele etmeliyiz. Gerek internette gerekse diğer mecralarda olsun çocuklarımızın ihmal edildiği şiddete uğradığı ya da istismar edildiği herhangi bir programa karşı mücadelemiz devam edecek. Bu programları dizileri yapanların çoğunun çocuk koruma sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını görmekteyiz. Bu konuda program sahiplerini bilgilendirme yapmaya da hazırız" diye konuştu.

"'Yaşam Becerileri', 'Çalışma Hayatı ve Hukuk' eğitimleri veriyoruz"

"'Yaşam Becerileri', 'Çalışma Hayatı ve Hukuk' eğitimleri veriyoruz"

Başlatılan "Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar" kampanyasını değerlendiren Bakan Selçuk, "Kampanya kapsamında yürütülen faaliyetlerde 165 bini aşkın çocuk ve 18 bine aşkın aile bireyimize ulaştık. Kurum bakımındaki 16-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ile Yükseköğretim eğitimine devam eden çocuklarımıza da eğitimler vermeyi sürdürüyoruz. 'Yaşam Becerileri', 'Çalışma Hayatı ve Hukuk' eğitimleri veriyoruz. Ayrıca, kuruluşlarımızdaki çocuklarımızın rol modellerle büyümelerini sağlamak. Bu anlamda da yeni bir proje başlattık. 12 ilde gönüllülük faaliyetleri kapsamında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği kurarak uygulamaya geçtik. Bu kapsamda 394 rehber ve 394 çocuk ile 12 ilde gönüllülük çalışmaları kapsamında il koordinatörleri belirledik. 81 ilde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimiz ve İŞ-KUR İl Müdürlüklerimiz arasındaki koordinasyonla, kurum bakımında bulunan çocuklarımıza iş ve meslek danışmanlığı eğitimleri veriyoruz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.