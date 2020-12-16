MEB'den, öğretmenlere 'Dijital Okuryazarlık Kılavuzu' - Son Dakika

MEB'den, öğretmenlere 'Dijital Okuryazarlık Kılavuzu'

16.12.2020 11:27
MEB'den, öğretmenlere 'Dijital Okuryazarlık Kılavuzu', System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenler için 'Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu' hazırladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenler için 'Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu' hazırladı. Covid-19 salgınıyla birlikte dijital teknolojilerin öğrenme sürecinin merkezi haline geldiğini kaydeden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kılavuzun dünya literatüründeki tüm yayınların uzmanlarca harmanlanması sonucu hazırlandığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu'nun, uzaktan eğitim süreciyle birlikte öğretmen, öğrenci ve velilerin dahil olduğu her yaştan insanın günlük hayatının merkezi haline gelen dijital teknolojileri doğru kullanma ihtiyacına dönük bir çalışma olduğuna dikkat çekildi. Çocukların dijital hayata katılmaları, öğrenmeleri ve çalışmalarında yol gösterecek öğretmenler için hazırlanan Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu'nun, 'Öğrencilerinize etkili dijital okuryazarlar olabilmeleri için nasıl destek olabilirsiniz?' sorusundan yola çıkarak oluşturulduğu belirtildi.

BAKAN SELÇUK: YÜZLERCE MESLEKTAŞIM BU KONUDA KAYNAK TALEP ETTİMilli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim süreci ile birlikte tüm öğretmenlerin kaçınılmaz bir şekilde etkin kullanmak durumunda kaldığı dijital teknolojiler konusunun en çok yardım talep edilen konu olduğunu belirtti. Hem bu taleplere yanıt verebilmek hem de öğretmenlerin en doğru yönlendirmeyi yapabilmesi için Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu'nun hazırlandığını kaydeden Bakan Selçuk, "Gündelik hayatımızı tümüyle değiştirmemize neden olan küresel salgın, dijital teknolojileri, öğrenme sürecine destek olacak bir unsur olmaktan çıkartıp sürecin merkezi haline getirdi. Yüzlerce meslektaşım bizden bu konuda eğitim, kaynak gibi destekler talep etti. Uzaktan eğitim süreciyle birlikte öğretmenlerimize sunduğumuz dijital beceri tabanlı mesleki gelişim programlarını artırdık. Şimdi de bu konuda dünya literatüründeki tüm yayınları uzmanlarca harmanlayarak, Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu'nu meslektaşlarımın kullanımına sunuyoruz. Öğrencilerimize bu dünyada doğru yolu bulabilmeleri için rehber olacak öğretmenlerimiz, öğrencilerine nasıl destek olabileceklerine dair tüm sorularına bu kılavuzda yanıt bulabilecekler" dedi.KILAVUZ EBA PORTALINDA ERİŞİME AÇILDI

Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu, EBA portalı kütüphanesinde  http://cdn.eba.gov.tr/kitap/digital/#p=1 adresinde erişime sunuldu. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan kılavuzda, 'Dijital Okuryazarlığın Temel Kavramları', 'Uygulamada Dijital Okuryazarlık', 'Dijital Okuryazarlığın Bileşenleri', 'Sınıfta Dijital Okuryazarlığı Teşvik Etmek', 'Dikkate Alınması Gereken Hususlar', 'Neler Yapabilirsiniz?' gibi bölümler yer aldı. Kılavuzda ayrıca öğretmenlere bilgi teknolojilerini daha yaratıcı ve eleştirel biçimde kullanabilmeleri, bu konuda meslektaşları ile ortak bir dil oluşturabilmeleri için yardımcı olabilecek bir takım öneriler de sıralandı.


MEB'den, öğretmenlere 'Dijital Okuryazarlık Kılavuzu'

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEB'den, öğretmenlere 'Dijital Okuryazarlık Kılavuzu' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor
Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı         
11:07
Beşiktaş taraftarı Abdullah Didinmez, 35 yıldır gazete haberlerini biriktiriyor Beşiktaş taraftarı Abdullah Didinmez, 35 yıldır gazete haberlerini biriktiriyor         
10:48
Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı         
10:41
Samsun'da koronavirüsle mücadele için gizli ekip kuruldu: Yoğunluk yaşanan yerleri fotoğraflıyorlar Samsun'da koronavirüsle mücadele için gizli ekip kuruldu: Yoğunluk yaşanan yerleri fotoğraflıyorlar         
10:18
Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı         
10:13
Yanlış taktığı vites yüzünden ölümden dönen balıkçı: Başımıza çok kötü şeyler geldi, 2020'den kurtulmak istiyorum Yanlış taktığı vites yüzünden ölümden dönen balıkçı: Başımıza çok kötü şeyler geldi, 2020'den kurtulmak istiyorum         
10:01
'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada         
09:56
Rusya, Türkiye'den domates ithalatını arttırma kararı aldı Rusya, Türkiye'den domates ithalatını arttırma kararı aldı         
09:34
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 12:02:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MEB'den, öğretmenlere 'Dijital Okuryazarlık Kılavuzu' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei