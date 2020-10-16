Son dakika haber! Bakan Selçuk: "Kadınlar toplumsal ekonomik kalkınmamızın öznesidir" - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Selçuk: "Kadınlar toplumsal ekonomik kalkınmamızın öznesidir"

16.10.2020 10:36
Son dakika haber! Bakan Selçuk:

Son dakika haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Akdeniz bölgesinde bulunan Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye olmak üzere sekiz ilin Valileri ve illerde faaliyet gösteren toplam 66 kadın kooperatifinin temsilcilerinin katılımıyla 2.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Akdeniz bölgesinde bulunan Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye olmak üzere sekiz ilin Valileri ve illerde faaliyet gösteren toplam 66 kadın kooperatifinin temsilcilerinin katılımıyla 2. Kadın Kooperatifleri buluşmasının Akdeniz toplantısı video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.

Akdeniz bölgesi kadın kooperatifleri buluşması video konferans yöntemiyle kadın kooperatifçiliği alanında işbirliklerini gerçekleştirmek, farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya adına Vali Ersin Yazıcı ve Antalya'da faaliyet gösteren 17 kadın kooperatifinin temsilcileri ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

"Kadınlar toplumsal ekonomik kalkınmamızın öznesidir"

Toplantının açılış konumasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kadın kooperatiflerinin gelişmesinde bakanlıklar arası yürütülen projeleri katılımcılar ile paylaşarak, "Bugün Akdeniz bölgesinde yer alan 8 ilimiz ve 66 kooperatifimizle buluştuk. Birlikten kuvvet doğar sözünden yola çıkarak kooperatifler hem yoksullukla mücadelede hem sürdürülebilir sosyal ekonomik kalkınmada güçlü bir model olarak öne çıkmaktadır. Bu kooperatifler kadınların bir araya gelerek kurdukları, heycanlarını, emeklerini, düşüncelerini, güçlerini birleştirdikleri birer oluşumdur. Dolayısıyla kadınlarımızın yerel düzeyde daha etkin olacakları bir platform sunmaktadır. Kadın kooperatifçiliğni geliştirerek kadın girişimciliğini arttırabileceğimizi düşünüyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda kadın kooperatiflerimizi geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadınlarımıza ve kadın kooperatiflerimize yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini de daha da arttıracağız." diye konuştu.

Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans

Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans mottosuyla hareket ettiklerini belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadınlar toplumun akciğerleridir. Kadına karşı şiddete yönelik önlemler konusunda var gücümüzle çalışmaktayız. İnşallah kadına karşı şiddetin sıfır olduğu, kadın istihdamının arttığı bir Türkiye'ye birlikte kavuşacağız." İfadelerini kullandı.

Güçlü kadın güçlü aile güçlü Türkiye

Toplantıya katılan 8 ilin Vali ve Vali vekilleri illerinde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi verirken Antalya adına konuşan Vali Yazıcı, "Antalya'mızda onyedi kadın kooperatifimiz mevcut. Bu kooperatiler tarım ve turizmde faaliyet göstermektedir. Kooperatifler kadın girişimciliğinin en güzel örneğini teşkil etmektedir. Türkiye'de gelecek dönemde kadın eliyle fark oluşturan bir üretim ve ticaretin yayılacağına inanıyorum. Kadınlarımızın iş gücüne katılımını destekleyerek 2023'te ülkemizi dünyanın en iyi on ekonomisinden biri haline getirebiliriz. İnşallah bu kooperatiflerin sayılarını arttırmayı hedefliyoruz. Eğitim ve istihdam da kadına verdİğimiz her destek toplumumuzu güçlendirmektedir. Güçlü kadınlar güçlü aileyi güçlü Türkiye'yi oluşturacaklardır."dedi.

Kadın kooperatiflerine ilişkin örnek teşkil eden uygulamaların tanıtıldığı toplantının sonunda kadın kooperatifleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapıldı. - ANTALYA

Son dakika haber! Bakan Selçuk: Kadınlar toplumsal ekonomik kalkınmamızın öznesidir
Son dakika haber! Bakan Selçuk: Kadınlar toplumsal ekonomik kalkınmamızın öznesidir
Son dakika haber! Bakan Selçuk: Kadınlar toplumsal ekonomik kalkınmamızın öznesidir
Son dakika haber! Bakan Selçuk: Kadınlar toplumsal ekonomik kalkınmamızın öznesidir

Zehra Zümrüt Selçuk, Akdeniz, Antalya, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Bakan Selçuk: 'Kadınlar toplumsal ekonomik kalkınmamızın öznesidir' - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti 3 ay içinde işe dönenlerin işsiz kaldıkları süre kadar sigorta primlerini devlet karşılayacak Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı TFF yöneticisi Hamit Altıntop, Bayern Münih'in direktörlük teklifini reddetti Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor
Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi kadın terörist, Adana'da yakalandı Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi kadın terörist, Adana'da yakalandı         
11:02
Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek         
10:49
Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti         
10:15
Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor         
10:04
Sabah işe gitmek için evinden çıktı, sokak ortasında cansız beden ile karşılaştı Sabah işe gitmek için evinden çıktı, sokak ortasında cansız beden ile karşılaştı         
09:51
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor         
09:41
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra 'misliyle değişim' kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra 'misliyle değişim' kararı verildi         
08:53
Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı         
07:43
Eşinin saçlarını yolup işkence yapan kocaya elektronik kelepçe cezası verildi Eşinin saçlarını yolup işkence yapan kocaya elektronik kelepçe cezası verildi         
06:13
Sadakatsiz dizisinin Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı         
22:52
Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı         
20:41
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor         
17:27
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 11:27:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Bakan Selçuk: "Kadınlar toplumsal ekonomik kalkınmamızın öznesidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei