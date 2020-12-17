Son dakika haber! Bakan Selçuk: "Kurumlarımızdan engelli memur atama taleplerini topluyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Selçuk: "Kurumlarımızdan engelli memur atama taleplerini topluyoruz"

17.12.2020 22:59

Bir son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kurumlarımızdan engelli memur atama taleplerini topluyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kurumlarımızdan engelli memur atama taleplerini topluyoruz. Talepler bittiği zaman Ocak ayı içinde atamalarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine başlandı.

Teklifin 1. maddesi üzerinde görüşme gerçekleştirilmezken milletvekilleri, 2. madde üzerine söz aldı.

İYİ Parti Ankara Milletvekeli Şenol Sunat, bütçenin hayırlı bir halini göremediklerini iddia ederek, "Saray eşrafının milyonlarca dolarlık itibar giderleri düşünülmüş ama açlık sınırının altında yaşayan milyonların geçim sıkıntısı düşünülmemiş. Yandaş müteahhitlerin milyon dolarları götüreceği yeni işler düşünülmüş ama milyonlarca işçinin, asgari ücretlinin, emeklinin nasıl geçineceği unutulmuş." diye konuştu.

Almanya'da bile işsizlik artarken Türkiye'de işsizliğin düştüğünün belirtildiğini söyleyen Sunat, "Bravo, tebrik ediyorum sizi." dedi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti devletinin daha güçlü var olma mücadelesiyle tüm insanlığa huzur getirebilecek bir anlayış ve iradeyle yoluna devam edeceğini dile getirdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "vicdansız ve adaletsiz" olarak nitelendirdiği bütçe görüşmelerinde bir virgülün dahi değiştirilemediğini öne sürdü.

Meclisin bir gücünün olmadığını iddia eden Paylan, "Meclisimiz bir darbe yedi. Meclisimize sadece bomba atılmadı, defalarca darbe yedi bu Meclis. 6 yıldır darbe dinamiği içinde debelenip duruyoruz çünkü irade Mecliste değil, irade Beştepe'ye gitti." diye konuştu.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, bütçenin halkın dertlerine derman olmadığını savunarak, "Bu bütçe tam anlamıyla hayal bütçesidir." ifadesini kullandı.

AK Pati Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Türkiye'nin 2003-2019'da yıllık ortalama yüzde 5,3 büyüdüğünü, milli gelirin 3,2 kat arttığını söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımlardan örnekler veren Küpçü, ihracatın 2019'da 180,8 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi.

Tarıma 18 yılda 310 milyar lirayı aşkın destek

Madde üzerindeki görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Zehra Zümrüt Selçuk, çitçilere 18 yılda verilen tarımsal desteğin 310 milyar lirayı aştığını kaydetti.

Uluslararası Finans Enstitüsünün 18 Kasım 2020'de yayımladığı küresel borç izleme raporuna göre, tüm dünyadaki küresel borçluluğun 2020'nin 9 ayında eşi görülmemiş şekilde arttığına işaret eden Selçuk, Eylül ayı itibarıyla tüm dünyadaki toplam borcun 272 trilyon dolarla mili gelirin yüzde 364 seviyesine ulaştığını belirtti.

Selçuk, Türkiye'nin toplam borcunun milli gelire oranının, gelişmiş ülkelerin de gelişmekte olan ülkelerin de ortalamasından daha düşük olduğunu dile getirdi.

Zehra Zümrüt Selçuk, 2002'de istihdam edilen engelli memur sayısının 5 bin 777 olduğunu, 18 yılda bu sayının 57 bin 809'a ulaştığını anlattı.

Sadece kamuda değil, özel sektörde de teşvik edici uygulamalar yaptıklarını anlatan Selçuk, kamu kurumlarındaki engelli personel sayısının 10 kat arttığını vurguladı.

Selçuk, Kasım'da sınav yapıldığını hatırlatarak, "Kurumlarımızdan engelli memur atama taleplerini topluyoruz. Talepler bittiği zaman Ocak ayı içinde atamalarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının, atama bekleyen öğretmenlerle ilgili bütçe imkanları dahilinde tüm imkanları seferber ettiğini dile getiren Selçuk, bütçe imkanları dahilinde en üst sayıda öğretmen atamasının yapılacağını söyledi.

Son dakika haber! Bakan Selçuk: Kurumlarımızdan engelli memur atama taleplerini topluyoruz
Son dakika haber! Bakan Selçuk: Kurumlarımızdan engelli memur atama taleplerini topluyoruz
Son dakika haber! Bakan Selçuk: Kurumlarımızdan engelli memur atama taleplerini topluyoruz
Son dakika haber! Bakan Selçuk: Kurumlarımızdan engelli memur atama taleplerini topluyoruz

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Selçuk: 'Kurumlarımızdan engelli memur atama taleplerini topluyoruz' - Son Dakika


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