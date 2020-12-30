Son dakika haber: Bakan Selçuk: "Lisede öğrencilerimiz sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız. Bunu, LGS'de, başka durumlarda gösterdik."
30.12.2020 11:39
Gelen son dakika haberine göre Bakan Selçuk: "Lisede öğrencilerimiz sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız. Bunu, LGS'de, başka durumlarda gösterdik.
Bakan Selçuk: "Lisede öğrencilerimiz sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız. Bunu, LGS'de, başka durumlarda gösterdik."
Ziya Selçuk, LGS, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Bakan Selçuk: 'Lisede öğrencilerimiz sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız. Bunu, LGS'de, başka durumlarda gösterdik.' - Son Dakika
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